Ce este ICE şi care sunt puterile pe care le au agenţii

Agenția de Imigrare și Control Vamal a guvernului SUA - sau ICE - este o parte integrantă a represiunii președintelui Donald Trump împotriva imigrației ilegale. De când Trump a preluat conducerea, numărul arestărilor ICE s-a dublat, trecerile de frontieră au scăzut vertiginos, iar numărul persoanelor aflate în detenție este la un nivel record, conform datelor Sky News.

Dar represiunea a dus și la proteste în orașele mari, care au devenit un element de bază al celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump până acum.

Tensiunile s-au adâncit de când guvernul a mobilizat 2.000 de agenți ICE la Minneapolis la începutul anului și chiar mai mult de când doi oameni au fost împuşcaţi mortal de agenţi ICE.

Dar ce este ICE, ce puteri au agenții săi și cum au escaladat lucrurile?

Ce este ICE?

ICE este agenția federală americană pentru Imigrare și Control Vamal, responsabilă de investigațiile și operațiunile de expulzare ale Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) împotriva persoanelor pe care SUA le consideră a fi ilegal în țară.

Acestea sunt persoane care ar fi putut trece prin instanța de imigrare și li s-a ordonat să părăsească țara de către un judecător. Ar putea fi, de asemenea, o persoană care a intrat în mod repetat în țară ilegal sau a depășit termenul de ședere permis, sau o persoană arestată și condamnată pentru anumite infracțiuni.

Administrația Trump spune că 70% dintre cei arestați de ICE au cazier judiciar.

Agenția gestionează, de asemenea, o rețea de centre de detenție pentru imigranți în întreaga țară, unde deține persoane suspectate de încălcări ale legilor privind imigrația.

ICE a fost înființată în 2003, dar operațiunile sale s-au intensificat semnificativ ca parte a represiunii administrației Trump împotriva imigrației, guvernul investind 76,5 miliarde de dolari vara trecută pentru a ajuta la accelerarea ritmului deportărilor - de aproape 10 ori bugetul anual regulat al agenției.

Ce puteri au agenții ICE?

În conformitate cu dreptul constituțional, agenții ICE pot reține, percheziționa și aresta persoane pe care le suspectează că se află ilegal în SUA, fără a fi nevoie de un mandat judiciar.

De asemenea, pot reține și percheziționa persoane care trec granița.

Pot folosi "forța rezonabilă și necesară" atunci când o persoană pe care o suspectează că se află ilegal în țară se opune arestării.

Agenții ICE, la fel ca toți ofițerii de aplicare a legii, pot folosi forța letală în anumite circumstanțe.

Un memoriu DHS din 2023 prevede că forța letală poate fi utilizată "numai atunci când este necesar" - atunci când agentul "consideră că subiectul unei astfel de forțe reprezintă o amenințare iminentă de moarte sau vătămare corporală gravă" pentru el sau pentru o altă persoană.

Agenții ICE nu sunt ofițeri de poliție și parcurg propriul tip de pregătire academică ca parte a slujbei.

Pot aresta persoane în casele lor?

În general, s-a înțeles că agenții ICE nu pot intra într-o casă decât dacă au un mandat semnat de un judecător.

Acesta a fost un precedent subliniat în hotărârile Curții Supreme, care vizează respectarea limitelor constituționale privind perchezițiile guvernamentale.

De aceea, avocații imigranților, grupurile de asistență juridică și administrațiile locale au îndemnat ani de zile persoanele care se tem să fie arestate să stea acasă și să nu deschidă ușile agenților de imigrare decât dacă li se arată un mandat semnat de un judecător.

Însă o notă internă ICE, văzută de NBC News și The Associated Press, datată 12 mai anul trecut, pare să submineze această regulă în anumite circumstanțe.

În schimb, se spune că agenților li se permite să intre cu forța în casa unei persoane folosind un mandat administrativ dacă un judecător a emis un "ordin final de expulzare" - o hotărâre judecătorească care înseamnă că solicită unei persoane să părăsească SUA.

Nota spune că agenții trebuie să "bată la ușă și să se anunțe", apoi să le dea persoanelor din interior timp să se conformeze ordinului înainte de a lua în considerare intrarea prin efracție și să folosească doar "cantitatea necesară și rezonabilă de forță".

Whistleblower Aid, care îi reprezintă pe denunțătorii care au distribuit nota cu Congresul, a declarat: "Această -politică- contrazice materialele și politicile federale de instruire pentru aplicarea legii, toate înrădăcinate în evaluări constituționale."

Un purtător de cuvânt al DHS a declarat într-un comunicat că imigranții aflați ilegal în țară cărora li s-au înmânat mandate administrative "au beneficiat de un proces complet și de un ordin final de îndepărtare din partea unui judecător de imigrare".

Ce instruire urmează agenții ICE?

Aproape 30 de miliarde de dolari din fondurile guvernamentale suplimentare alocate ICE în vară au fost destinate recrutării, iar pe 3 ianuarie, Casa Albă a anunțat că administrația Trump a mărit efectivele de personal ale ICE cu 120%, aducând numărul de agenți de la 10.000 la 22.000.

Noii recruți sunt instruiți la Centrul Federal de Instruire pentru Aplicarea Legii (FLETC) din Brunswick, Georgia, împreună cu alți ofițeri federali de aplicare a legii.

Recruții fără experiență în aplicarea legii sunt obligați să urmeze un curs față în față de opt săptămâni la centru, care include sesiuni despre legislația imigrației și manipularea unei arme, precum și teste de aptitudini fizice.

DHS afirmă că cursurile sale de instruire sunt conduse de ofițeri experimentați și includ abilități de învățare precum:

Tehnici de arestare

Tactici defensive - în cadrul cărora aceștia învață cum să se " protejeze în siguranță pe ei înșiși și pe ceilalți în timpul unor confruntări potențial violente "

" Tehnici de gestionare a conflictelor și de dezescaladare

Antrenament extins privind armele de foc și ținta de ochire

Politica privind forța de ordine și "utilizarea corectă a forței"

De asemenea, se spune că ofițerii continuă să participe la "un antrenament riguros la locul de muncă și mentorat" odată ce au absolvit academia.

Unii politicieni și rapoarte din mass-media au sugerat că procesul de recrutare al ICE sub administrația Trump a fost grăbit și, prin urmare, defectuos.

Rapoartele din octombrie au susținut că DHS a plasat noii recruți ICE într-un program de instruire înainte de a fi verificați complet și că puțin sub 10 recruți au fost ulterior concediați pentru acuzații penale, nereușind să treacă testele antidrog sau având în vedere preocupările legate de siguranță.

Un purtător de cuvânt al DHS a declarat ca răspuns că cifrele reprezintă „un subset de candidați din cursurile inițiale de bază ale academiei” și că majoritatea noilor recruți fuseseră deja ofițeri de aplicare a legii, dar sunt încă supuși unor verificări medicale, de fitness și de antecedente.

Un alt raport al NBC News de la începutul acestei luni a subliniat modul în care un instrument de inteligență artificială folosit pentru a clasifica CV-urile a marcat accidental unii candidați fără experiență ca ofițeri de aplicare a legii care o posedă.

Un purtător de cuvânt al DHS a numit acest lucru o "problemă tehnologică" care a fost rapid rectificată și a spus că a afectat aproximativ 200 de angajați care s-au prezentat apoi la FLETC pentru instruirea completă necesară.

Într-o declarație din 22 ianuarie, DHS a declarat că "politicienii mincinoși și mass-media continuă să denigreze ofițerii ICE, mințind poporul american și susținând în mod fals că nu sunt pregătiți pentru postul respectiv".

