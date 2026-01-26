UE interzice importurile de gaz rusesc până în 2027. Ungaria va contesta decizia în instanţă

Ţările Uniunii Europene au aprobat definitiv, luni, interzicerea importurilor de gaz rusesc până la sfârşitul anului 2027, transformând angajamentul de a rupe dependenţa energetică de Moscova într-o obligaţie legală, la aproape patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Decizia a fost adoptată la Bruxelles cu o majoritate consolidată, în pofida opoziţiei Ungariei şi Slovaciei, Budapesta anunţând deja că va contesta noua lege la Curtea Europeană de Justiţie.

Miniştrii ţărilor UE au aprobat legea în cadrul unei reuniuni la Bruxelles, luni, deşi Slovacia şi Ungaria au votat împotrivă, iar Bulgaria s-a abţinut, potrivit News.ro.

Ungaria a declarat că va contesta legea la Curtea Europeană de Justiţie (CJUE).

Interdicţia a fost concepută pentru a fi aprobată de o majoritate consolidată de ţări, permiţându-i astfel blocului european să depăşească opoziţia Ungariei şi Slovaciei, care rămân puternic dependente de importurile de energie din Rusia şi doresc să menţină legături strânse cu Moscova.

Articolul continuă după reclamă

În conformitate cu acordul, UE va opri importurile de gaze naturale lichefiate din Rusia până la sfârşitul anului 2026 şi importurile de gaze prin conducte până la 30 septembrie 2027.

Legea permite ca termenul limită să fie prelungit până la 1 noiembrie 2027, cel târziu, dacă o ţară se confruntă cu dificultăţi în a-şi umple depozitele de stocare cu gaz non-rus înainte de iarnă.

Rusia furniza peste 40% din gazul UE înainte de 2022. Această pondere a scăzut la aproximativ 13% în 2025, potrivit celor mai recente date disponibile ale UE.

Cu toate acestea, unele ţări din UE continuă să plătească Moscovei pentru petrol, gaz transportat prin conducte şi gaz natural lichefiat, contrazicând eforturile lor de a sprijini Ucraina şi de a restricţiona finanţarea economiei de război a Rusiei.

Legea interzice noi contracte

Luna trecută, cei mai mari cinci importatori din UE au cheltuit 1,4 miliarde de euro pe energie rusă, în principal pe gaz şi GNL, potrivit datelor furnizate de Centrul pentru Cercetare în Domeniul Energiei şi Aerului Curat, o organizaţie non-profit. Ungaria a fost cel mai mare cumpărător, înaintea Franţei şi Belgiei.

UE a impus sancţiuni asupra petrolului rusesc transportat pe mare în 2022, dar nu a propus niciodată sancţiuni asupra importurilor de gaz, care ar necesita aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de ţări ale UE.

Legislaţia UE interzice companiilor să semneze noi contracte pentru gazul rusesc şi va impune celor care au contracte existente să le rezilieze pentru a se conforma interdicţiei.

În ceea ce priveşte contractele existente, importurile în cadrul contractelor pe termen scurt semnate înainte de 17 iunie 2025 vor fi interzise la 25 aprilie 2026 pentru GNL şi la 17 iunie pentru gazul transportat prin conducte. Contractele pe termen lung trebuie eliminate treptat până la termenele finale.

Companiile ar putea fi supuse unor sancţiuni financiare de până la 3,5 % din cifra de afaceri anuală globală totală pentru nerespectarea acestei interdicţii.

Comisia Europeană intenţionează să propună, de asemenea, în următoarele luni, o legislaţie pentru eliminarea treptată a petrolului rusesc transportat prin conducte şi pentru renunţarea la combustibilul nuclear rusesc.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰