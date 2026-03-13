Reacția rușilor după ce Trump le-a ridicat din sancțiunile petroliere. Merz: "Este o decizie greșită"

Germania a aflat în această dimineață despre decizia lui Donald Trump de a ridica temporar interdicția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională. Cancelarul Friedrich Merz a criticat măsura, pe care a numit-o greșită. Separat, Londra a anunțat că nu va relaxa sancțiunile impuse petrolului Moscovei. În același timp, Kremlinul a salutat decizia, spunând că interesele SUA și ale Rusiei "s-au suprapus situațional" și că piețele globale de energie nu se pot stabiliza fără țițeiul rusesc.

Cancelarul german Friedrich Merz a numit greșită decizia lui Donald Trump de a ridica temporar interdicția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Liderul de la Berlin a declarat că a aflat despre decizia SUA în această dimineață. "Am aflat în această dimineață despre decizia Statelor Unite privind sancțiunile împotriva Rusiei. Considerăm că aceasta este greșită", a spus Merz în această dimineață.

Printr-o derogare de 30 de zile emisă de Trezoreria SUA, orice țară poate cumpăra petrol și produse petroliere rusești, dar numai dintre cele aflate deja pe navele aflate în larg, nu și pe cele care ar urma să fie încărcate. Este practic o extindere a unei derogări temporare acordate săptămâna trecută Indiei. Măsura, o încercare de a limita impactul economic al conflictului cu Iranul, nu a avut deocamdată niciun efect asupra cotațiilor internaționale ale petrolului. Petrolul Brent se tranzacţiona vineri cu peste 99 de dolari barilul.

Totodată, cancelarul german a respins protecția militară a rutelor maritime din strâmtoarea Ormuz. "Când se va încheia acest război și prin ce strategie se va pune capăt acestui război? La aceste întrebări nu s-a răspuns cu adevărat. În acest moment, din punctul meu de vedere, nu există niciun motiv să ne gândim la protecția militară a rutelor maritime. Vreau să spun foarte clar încă o dată: Germania nu face parte din acest război și nu dorim să devenim parte din el. În acest sens, toate eforturile noastre sunt îndreptate către încheierea războiului".

"Apelul nostru se adresează în primul rând Iranului și regimului mullahilor să pună capăt războiului. Mai presus de toate, regimul mullahilor are în mâinile sale decizia de a nu ataca alte țări din regiune, precum statele din Golf, și de a nu destabiliza întreaga regiune. Responsabilitatea pentru acest lucru revine în primul rând regimului de la Teheran", a declarat Merz.

Separat, și Marea Britanie a anunțat că nu va relaxa sancțiunile impuse petrolului rusesc, a anunțat ministrul britanic al energiei, Michael Shanks, la BBC. "Guvernul britanic nu va relaxa deloc sancțiunile împotriva Rusiei. Sancțiunile sunt importante". El a avertizat asupra consecințelor în cazul în care președintele Vladimir Putin ar avea ocazia să investească mai mult în războiul din Ucraina.

De cealaltă parte, Kremlinul a salutat decizia Statelor Unite de a relaxa temporar sancțiunile, însă a subliniat că piețele globale de energie se vor stabiliza doar dacă mai mult petrol rusesc va putea ajunge la cumpărători. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, le-a declarat vineri jurnaliștilor că interesele SUA și ale Rusiei "s-au suprapus situațional". Peskov a avertizat că "situația riscă să se transforme într-o criză mai amplă în sectorul energetic global, astfel că astfel de acțiuni vor ajuta într-o anumită măsură la stabilizarea pieței, deoarece piața nu se poate stabiliza fără volume semnificative de petrol rusesc", potrivit agenției Interfax.

Kremlinul încasează zilnic cu aproximativ 150 de milioane de dolari mai mult din creșterea prețurilor la petrol, arată o analiză Financial Times.

