Tensiuni la nivel înalt din cauza Ucrainei. Preşedintele Portugaliei îl acuză pe Donald Trump că este un pion al ruşilor, după negocierile eşuate cu Vladimir Putin. Bombardarea Kievului i-a convins pe liderii Europei că Moscova nu renunţă la războiul de durată. Mai mult, Rusia a lansat un atac în premieră cu o dronă navală, la câteva sute de metri de România. Ministerul nostru de Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul rus.

Rusia a atacat azi-noapte nava ucraineană de spionaj Simferopol cu o dronă navală. Imaginile au fost făcute publice chiar de ministerul Apărării de la Moscova. Cel puţin doi marinari au fost ucişi, iar Kremlinul susţine că vasul s-a scufundat. Drona a fost lansată din zona peninsulei Crimeea, a parcurs peste 300 de kilometri şi a urcat 25 de kilometri pe braţul Dunării Chilia. Explozia a avut loc în dreptul localităţii ucrainene Vâlcov, în apropierea satului românesc Periprava din Delta Dunării. Atacul a avut loc în paralel cu bombardarea Kievului, soldat cu 23 de morţi, într-o perioadă în care Rusia şi Ucraina încearcă să stabilească o întâlnire faţă în faţă între Vladimir Putin şi Vladimir Zelenski.

Liderii europeni plănuiesc noi sancţiuni

"Este evident că nu va exista o întâlnire între preşedintele Zelenski şi preşedintele Putin, contrar a ceea ce a fost convenit între preşedintele Trump şi preşedintele Putin săptămâna trecută când eram cu toţii la Washington", a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. "Putin doar își bate joc de orice fel de eforturi de pace care se fac", a declarat Kaja Kallas, şefa diplomaţiei UE. "Putin nu exclude posibilitatea organizării unei astfel de întâlniri, dar consideră că orice întâlnire la cel mai înalt nivel trebuie să fie bine pregătită", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Articolul continuă după reclamă

Drept răspuns, liderii europeni plănuiesc noi sancţiuni pentru a forţa Rusia să facă un pas concret spre pace. Până atunci, preşedintele Franţei şi cancelarul Germaniei au discutat astăzi despre garanţiile de pace pe care le va oferi Europa Ucrainei după retragerea ruşilor. Cel mai recent plan prevede o zonă tampon de 40 de kilometri pe teritoriul ucrainean în spatele viitoarei graniţe şi trupe europene care pot ajunge la 60.000 de militari.

Preşedintele Portugaliei este furios, însă, pentu că Donald Trump refuză să impună sancţiuni Rusiei şi a spus că este omul lui Putin. "Poate că ambele părți implicate în acest război nu sunt pregătite să îl încheie. Președintele vrea să se termine războiul", a declarat Karoline Leavitt, secretar de presă Casa Albă. Donald Trump a fost de acord să îi fie vândute Ucrainei peste 3.000 de rachete cu rază lungă de acţiune.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰