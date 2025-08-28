Atac rusesc la gurile Dunării. Moscova anunţă că a scufundat nava de spionaj ucraineană Simferopol în Deltă

Rusia a anunţat joi că a lovit şi scufundat cu drone marine nava de recunoaștere ucraineană Simferopol în Delta Dunării, regiunea Odesa. Atacul ar fi fost efectuat cu drone marine lansate din Crimeea sau aflate în așteptare la gura fluviului. Forțele Armate Ucrainene au confirmat atacul asupra navei Simferopol pe Dunăre. Un marinar a murit, iar mai mulți sunt dați dispăruți, a declarat purtătorul de cuvânt al Marinei, Dmitro Pletenchuk.

Potrivit surselor Observator, atacul s-a produs pe brațul Chilia, unde Dunărea este foarte îngustă, la 200-300 de metri de graniță. În zonă traficul este redus.

Ministerul rus al Apărării a anunţat joi că a scufundat o navă de recunoaştere ucraineană, Simferopol, la gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră. Potrivit sursei citate, nava ucraineană a fost atacată de o dronă navală capabilă să atingă viteze mari înainte de a-şi lovi ţinta. "În urma atacului, nava ucraineană s-a scufundat", a adăugat ministerul.

Nava Simferopol, numită după capitala peninsulei ucrainene Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, era o staţie plutitoare de spionaj radioelectronic cu o lungime de aproape 55 de metri, lansată la apă în 2019, potrivit EFE.

Acesta este primul caz după mult timp în care o navă ucraineană a fost scufundată de o dronă rusească, metoda folosită de Kiev în primii doi ani de război pentru a ataca navele Flotei Ruse la Marea Neagră.

Forțele Armate Ucrainene au confirmat atacul asupra navei "Simferopol" pe Dunăre. Un marinar a murit, iar mai mulți sunt dați dispăruți, a declarat purtătorul de cuvânt al Marinei, Dmitro Pletenchuk. "În ceea ce privește informațiile despre lovirea uneia dintre navele Marinei Ucrainene: confirmăm atacul asupra navei.... Marea majoritate a echipajului este în siguranță. Căutările pentru mai mulți marinari continuă. Din păcate, un membru al echipajului a fost ucis, iar mai mulți au fost răniți", a declarat Pletenchuk, citat de Suspilne.

Nava Simferopol supraviețuise în decembrie 2024 unui atac cu rachetă Iskander, reușind atunci să se retragă, deși fusese avariată.

Simferopol este o navă preţioasă pentru ucraineni. Potrivit Ukrainska Pravda, face parte din proiectul "Laguna", a fost construită la uzina "Kuznia na Rybalskomu". A fost lansată la apă pe 23 aprilie 2019 și a intrat în serviciul flotei în 2021.

