Aleksandr Maţegora, ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, în funcţie de peste 10 ani, a încetat din viaţă "subit", a anunţat Ministerul rus de Externe, decesul intervenind în plină consolidare a alianţei dintre Moscova şi Phenian.

Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a murit "subit". Aleksandr Maţegora era în funcție de peste 10 ani

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat cu profund regret că Aleksandr Maţegora, în vârstă de 70 de ani, a decedat pe 6 decembrie 2025. Fără a da detalii despre cauzele morţii sale, diplomaţia rusă îi aduce un omagiu, subliniind că, încă de la începutul carierei sale, la sfârşitul anilor 1970, diplomatul, care ştia limba coreeană, a lucrat pentru cooperarea economică şi diplomatică între Coreea de Nord şi URSS, ulterior Rusia.

Născut la Odesa, Aleksandr Maţegora, ambasador la Phenian din 2014, a fost „o forţă motrice” a „activităţii asidue de-a lungul anilor” care a dus la „nivelul actual fără precedent al relaţiilor” dintre Rusia şi Coreea de Nord, potrivit diplomaţiei ruse.

Într-un mesaj redat de agenţia de presă oficială KCNA, liderul nord-coreean Kim Jong Un a transmis „condoleanţe Ambasadei Rusiei, în urma decesului ambasadorului”.

Cele două state sunt în prezent într-un proces de apropiere diplomatică, militară şi economică. Ele sunt unite din 2024 de un pact de apărare reciprocă, semnat după o vizită oficială a lui Vladimir Putin la Phenian.

Coreea de Nord a participat astfel activ la efortul de război al Rusiei, furnizându-i mii de soldaţi pentru a respinge, între sfârşitul anului 2024 şi primăvara anului 2025, trupele ucrainene care se instalaseră într-o mică parte a regiunii ruse de frontieră Kursk. De asemenea, Coreea de Nord furnizează arme şi muniţii, potrivit Coreei de Sud, care suspectează Moscova că îi transferă în schimb tehnologii militare sensibile.

