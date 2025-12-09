Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a murit "subit". Aleksandr Maţegora era în funcție de peste 10 ani

Aleksandr Maţegora, ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, în funcţie de peste 10 ani, a încetat din viaţă "subit", a anunţat Ministerul rus de Externe, decesul intervenind în plină consolidare a alianţei dintre Moscova şi Phenian.

de Redactia Observator

la 09.12.2025 , 10:13
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a murit "subit". Aleksandr Maţegora era în funcție de peste 10 ani Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a murit "subit". Aleksandr Maţegora era în funcție de peste 10 ani - Yury Smityuk / TASS

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat cu profund regret că Aleksandr Maţegora, în vârstă de 70 de ani, a decedat pe 6 decembrie 2025. Fără a da detalii despre cauzele morţii sale, diplomaţia rusă îi aduce un omagiu, subliniind că, încă de la începutul carierei sale, la sfârşitul anilor 1970, diplomatul, care ştia limba coreeană, a lucrat pentru cooperarea economică şi diplomatică între Coreea de Nord şi URSS, ulterior Rusia.

Născut la Odesa, Aleksandr Maţegora, ambasador la Phenian din 2014, a fost „o forţă motrice” a „activităţii asidue de-a lungul anilor” care a dus la „nivelul actual fără precedent al relaţiilor” dintre Rusia şi Coreea de Nord, potrivit diplomaţiei ruse.

Într-un mesaj redat de agenţia de presă oficială KCNA, liderul nord-coreean Kim Jong Un a transmis „condoleanţe Ambasadei Rusiei, în urma decesului ambasadorului”.

Articolul continuă după reclamă

Cele două state sunt în prezent într-un proces de apropiere diplomatică, militară şi economică. Ele sunt unite din 2024 de un pact de apărare reciprocă, semnat după o vizită oficială a lui Vladimir Putin la Phenian.

Coreea de Nord a participat astfel activ la efortul de război al Rusiei, furnizându-i mii de soldaţi pentru a respinge, între sfârşitul anului 2024 şi primăvara anului 2025, trupele ucrainene care se instalaseră într-o mică parte a regiunii ruse de frontieră Kursk. De asemenea, Coreea de Nord furnizează arme şi muniţii, potrivit Coreei de Sud, care suspectează Moscova că îi transferă în schimb tehnologii militare sensibile.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia coreea de nord deces ambasador
Înapoi la Homepage
Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera
Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
De ce se întorc în țară medicii plecați în Occident. Ce spune un neurolog care vrea să lucreze în spitalele din România
De ce se întorc în țară medicii plecați în Occident. Ce spune un neurolog care vrea să lucreze în spitalele din România
Marele secret al Ștefaniei Szabo a fost dezvăluit! Medicul din Buzău ar fi avut o relație cu un bărbat cu familie: ”Părea să o apese”
Marele secret al Ștefaniei Szabo a fost dezvăluit! Medicul din Buzău ar fi avut o relație cu un bărbat cu familie: ”Părea să o apese”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual?
Observator » Ştiri externe » Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a murit "subit". Aleksandr Maţegora era în funcție de peste 10 ani