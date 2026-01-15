Americanii au capturat un al şaselea petrolier în largul Venezuelei

Statele Unite au capturat un alt petrolier asociat Venezuelei, relatează Reuters. Este al șaselea vas confiscat care transporta petrol venezuelean în ultimele săptămâni. A fost oprit în Marea Caraibilor cu o zi înainte de întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado.

Americanii au capturat un al şaselea petrolier asociat Venezuelei - x.com

Armata americană a capturat joi în Marea Caraibilor un nou petrolier "supus sancţiunilor", în cadrul campaniei preşedintelui american Donald Trump de a pune presiune pe Venezuela şi pe exporturile de petrol ale acestei ţări.

"La primele ore ale dimineţii, o echipă tactică a Gărzii de Coastă a desfăşurat o operaţiune de abordaj şi de preluare a petrolierului Veronica în Caraibe", a scris pe reţeaua de socializare X secretara pentru securitate naţională a SUA, Kristi Noem.

Petrolierul M/T Veronica, sub pavilion din Guyana, și‑a schimbat săptămâna trecută numele și înregistrarea în GALILEO, sub pavilion rusesc, cu portul de destinaţie Taganrog, Marea Neagră.

Articolul continuă după reclamă

Veronica este "un alt petrolier care sfidează" blocada impusă de Donald Trump petrolului venezuelean, a susţinut în acest timp comandamentul militar american într-un anunţ separat pe aceeaşi reţea de socializare despre capturarea navei menţionate.

Acesta este al şaselea petrolier sechestrat de Statele Unite, care urmăresc să exploateze resursele de petrol ale Venezuelei după ce l-au capturat într-o operaţiune de comando pe preşedintele acestei ţări, Nicolas Maduro.

Pe 9 ianuarie, paza de coastă a SUA a debarcat pe petrolierul Olina în Marea Caraibilor. Potrivit The Wall Street Journal, nava transporta petrol din Venezuela şi a făcut parte din flota fantomă a Rusiei, apoi şi-a schimbat numele. Operațiunile de capturare a navelor care transportă combustibil în ape internaționale se desfășoară din decembrie, după ce Donald Trump a anunțat blocada asupra Venezuelei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰