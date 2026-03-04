Perspectiva războiului a transformat Europa. Cum se pregătesc statele pentru cele mai negre scenarii

În perioada premergătoare Crăciunului, suedezii care își deschideau cutiile poștale în speranța că primeau felicitări au primit în schimb o amintire înfiorătoare a vremurilor tulburi în care trăiesc. O broșură de 32 de pagini trimisă prin poștă de autorități celor 5 milioane de gospodării ale țării îndemna cetățenii să se gândească la cum s-ar comporta în cazul în care Suedia ar fi atacată.

"În caz de criză sau război" este plină de sfaturi practice, în cazul în care un dușman nespecificat ar organiza o invazie: cum să oprească o hemoragie severă (aplică o presiune fermă pe rană), unde să găsească informații fiabile (ascultă radioul public în loc de rețelele sociale) și sfaturi utile despre căderile radioactive (nivelurile de radiații vor scădea drastic după câteva zile, se pare), relatează The Economist.

Ilustrațiile cu suedezi cu aspect deznădăjduit care stau în adăposturi de apărare civilă subliniază ideea că războiul nu este ceva ce se întâmplă doar altor oameni. Ai putea fi și tu, într-o zi. Deci, ce vei face în privința asta?

Scopul broșurii nu este de a-i speria pe cetățeni, ci de a-i stimula să se pregătească. O gospodărie dotată cu articole de bază – orice este necesar pentru a supraviețui câteva zile fără mâncare, apă, electricitate, încălzire sau servicii de streaming – va fi o bătaie de cap în minus pentru autoritățile locale în perioadele de criză acută.

O astfel de "pregătire" era odinioară o distracție pentru libertarieni, cu cabane adânci în pădure, o înclinație pentru teoriile conspirației și o pușcă sub pernă, ca să nu mai vorbim de grămezi ample de conserve. În zilele noastre, supraviețuirea de calitate inferioară este considerată o datorie civică fundamentală în Europa.

Țările nordice și baltice, cu iernile lor aspre, apropierea de Rusia și temperamentele oarecum posomorâte, au deschis calea, așa cum era de așteptat. Acum, guvernele mai la sud iau notiţe.

Franța își pregătește propria broșură apocalipsă pentru a fi lansată înainte de vară. Pe 26 martie 2025, Comisia Europeană a emis o "strategie de pregătire" care vizează creșterea rezistenței societății la șocurile războiului sau ale altor crize. Aceasta a recomandat oficial cetățenilor să stocheze alimente pentru 72 de ore, pentru orice eventualitate.

Dar ce să mai adăugăm în cămară? Fiecare țară care a emis linii directoare are propriile recomandări. Elvețienii, mereu organizați, oferă un site web care poate genera o listă de cumpărături pentru aspiranții la supraviețuire, pe baza mărimii familiei și a preferințelor alimentare.

Câteva articole apar în mod recurent în toată Europa. Gospodăriile au nevoie de cel puțin doi litri de apă de persoană pe zi doar pentru băut și mai mult pentru gătit și igienă. O familie de patru persoane care dorește să supraviețuiască o săptămână, așa cum recomandă Suedia, ar trebui să depoziteze cea mai mare parte din 100 de litri de apă. Mâncarea la conservă, care poate fi depozitată fără refrigerare și consumată fără a fi gătită, este preferabilă mâncărurilor mărunte care necesită pregătire (se pare că timpul de război nu este momentul potrivit pentru a încerca acel sufleu sofisticat la care te-ai gândit). Cardurile de credit sunt bune de avut la îndemână, dar numerarul pentru o săptămână de cumpărături și alimentarea mașinii este, de asemenea, util, în cazul în care sistemele de plată se prăbușesc. Un radio și o lanternă cu baterii, lemne de foc pentru încălzire, truse de prim ajutor, bandă adezivă, încărcătoare de telefon, ochelari de rezervă, tablete de iod, hârtie igienică, găleți pentru a aduna apă, o copie a documentelor utile: lista poate continua. Scandinavii pot cumpăra o mare parte din ceea ce este necesar în truse gata făcute sau și le pot face singuri.

Dincolo de a-i îndemna pe oameni să facă stocuri, pregătirea aprobată de stat are scopul de a pune o societate mulțumită de sine în starea de spirit potrivită în cazul în care circumstanțele sale iau o întorsătură bruscă spre rău. Suedezii o consideră parte a "apărării totale" a regatului, un omagiu involuntar adus tacticilor plictisitoare de fotbal italian.

Finlandezii vorbesc despre "securitate completă" și sunt mai agnostici în ceea ce privește sursa amenințărilor. O eroare cibernetică masivă ar putea întrerupe curentul electric timp de câteva zile; un dezastru natural ar putea bloca drumurile pe care supermarketurile le folosesc pentru a-și menține rafturile aprovizionate. "Indiferent dacă vă pregătiți pentru război sau pentru o altă criză, în practică, măsurile de bază pe care le luați la nivel individual vor fi în mare parte aceleași", spune Petteri Korvala, secretarul general al Comitetului de Securitate Finlandez, care consiliază populația cu privire la pregătire.

O astfel de abordare, de tip "toate riscurile", ajută la promovarea ideii și în țările îndepărtate de Rusia. Covid-19 a fost o reamintire utilă a faptului că vieţile oamenilor se pot schimba brusc.

Mai presus de toate, autoritățile vor să promoveze ideea că protejarea teritoriului nu este doar treaba soldaților și polițiștilor. Întreprinderile, grupurile comunitare și publicul larg joacă un rol în menținerea societății în funcțiune, în cazul în care aceasta este supusă unor presiuni. Locurile devenite rezistente prin puțină pregătire sunt mai puțin susceptibile de a fi testate: nu are rost ca o navă rusească să taie "accidental" un cablu electric din Marea Baltică dacă populația este bine echipată pentru a face față consecințelor.

Chiar și în țările nordice, instinctul cercetaș al cetățenilor de tip "Fiți pregătiți!" a dispărut după sfârșitul războiului rece. (Pamfletul suedez este o actualizare a sfaturilor oferite pentru prima dată în 1943, întrerupte în 1991 și apoi reînviate în 2018.)

În același mod în care un dividend al păcii a permis guvernelor să reducă bugetele de apărare, publicul a putut să nu se mai gândească la ce ar putea însemna războiul pentru ei. Nu mai este cazul.

Germania se numără printre locurile care construiesc o mulțime de adăposturi noi (acestea sunt încă din abundență în locuri precum Elveția și Finlanda). Se ia în considerare recrutarea obligatorie pe tot continentul. Pe 7 martie 2025, Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, a prezentat planuri ca toți bărbații să beneficieze de o formă de antrenament militar.

Pregătirea mentală a europenilor pentru lucruri mai rele care vor urma transmite un mesaj mai amplu și mai serios: există limite la ceea ce poate face statul pentru cetățenii săi. Dacă într-o zi va lovi o criză, o populație obișnuită să fie alintată din leagăn până în mormânt ar putea fi nevoită să se descurce singură, cel puțin pentru o vreme.

