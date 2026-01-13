Antena Meniu Search
Două petroliere controlate de greci, lovite de drone în Marea Neagră. Încărcau petrol lângă Novorossiisk

Două petroliere care aparțin unor companii controlate de investitori greci au fost atacate marți cu drone în Marea Neagră, relatează televiziunea greacă SKAI. Se aflau în apropiere de Novorossiisk, lângă terminalul de încărcare al Caspian Pipeline Consortium (CPC). Există suspiciuni că alte două nave au fost atacate, dar aceste informații nu au fost confirmate.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 14:10
Nu este clar încă dacă atacurile au fost realizate cu drone aeriene, navale sau dacă a fost vorba de un atac combinat. Conducta CPC transportă petrol către terminalul Yuzhnaya Ozereyevka de la Marea Neagră, aflat în apropiere de Novorossiisk, în sudul Rusiei, relatează postul Skai

Unul dintre petroliere, Delta Harmony, este administrat de compania grecească Delta Tankers, potrivit datelor LSEG, și urma să încarce petrol de la Tengizchevroil, conform surselor citate de Reuters. Celălalt petrolier, Matilda, este operat de compania grecească Thenamaris și era programat să încarce petrol de la Karachaganak. Un reprezentant al Thenamaris a confirmat că Matilda a fost lovit de două drone în timp ce aștepta, fără marfă, la 30 de mile de terminalul CPC.

"Nu au existat răniți, iar nava a suferit doar daune minore la structurile punții, care pot fi complet reparate, conform unei evaluări inițiale. Nava este în continuare aptă de navigație și se îndepărtează acum din zonă",  a declarat oficialul companiei Thenamaris. Alte două petroliere, denumite "Freud" și "Delta Supreme", ar fi fost atacate, dar informaţia nu a fost confirmată oficial.

Potrivit jurnalistului Giannis Souliotis, citat de postul SKAI, au avut loc două incidente. Primul a vizat petrolierul Delta Harmony, unde un atac cu dronă a provocat un incendiu la bord. Echipajul a reușit să-l stingă, iar nava este considerată încă aptă de navigație. Al doilea incident a vizat petrolierul Matilda, și acesta având legături cu Grecia. Nava a suferit pagube minore, potrivit primelor informații.

În ultimele șase săptămâni, atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră s-au intensificat, notează Bloomberg. Ucraina a vizat mai multe petroliere asociate cu Rusia, în timp ce Moscova a atacat, la rândul ei, nave comerciale asociate cu Ucraina. 

