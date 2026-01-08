Rusia acuză Statele Unite de piraterie şi ameninţă cu scufundarea navelor americane. Furia Moscovei vine după ce militarii americani au confiscat două petroliere care făceau afaceri cu Venezuela, unul dintre ele sub steag rusesc. Administraţia Trump a anunţat însă că, de acum, toate deciziile luate de statul sud-american trebuie aprobate la Washington.

Tensiunile dintre Moscova şi Washington vin după ce trupele americane au capturat petrolierul Bella 1, în nordul Atlanticului. Noi imagini arată nava Gărzii de Coastă în timpul urmăririi care dura de luna trecută. Un parlamentar rus a numit acțiunea o "piraterie de secol XXI", iar oficialii au cerut eliberarea membrilor echipajului.

Rusia acuză SUA că încalcă dreptul internațional

"Moscova monitorizează îndeaproape rapoartele despre îmbarcarea trupelor americane la bordul navei Marinera. Ministerul Transporturilor din Rusia a menționat că acțiunile părții americane încalcă Convenția ONU privind Dreptul Mării și că niciun stat nu poate folosi forța împotriva navelor înregistrate legal în jurisdicțiile altor state", a declarat Ernestas Mackevicius, prezentator televiziune Rusia.

În sprijinul Rusiei a venit şi China.

"China s-a opus în mod constant sancțiunilor unilaterale ilegale care nu au un temei în dreptul internațional și nu sunt autorizate de Consiliul de Securitate al ONU", a specificat Mao Ning, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din China.

Kremlinul vede o reconfigurare a sferelor de influență

În ciuda supărării, Kremlinul vede partea plină a paharului. Principalul negociator al lui Vladimir Putin la discuţiile cu Statele Unite despre Ucraina a repostat pe reţelele de socializare o imagine în care planeta este împărţită în trei sfere de influenţă - una rusească, una americană şi una chinezească.

Teoria pare confirmată de oficialii americani, care au explicat că Washingtonul va dicta Venezuelei toate deciziile pe termen scurt.

"Prima etapă este stabilizarea ţării. Nu dorim ca aceasta să cadă în haos. A doua fază va fi cea pe care o numim redresare, şi constă în asigurarea faptului că companiile occidentale, americane şi alte companii au acces la piața venezueleană într-un mod echitabil. A treia fază, desigur, va fi tranziția", a explicat Marco Rubio, secretarul de stat al SUA.

Trump anunță livrări masive de petrol din Venezuela către SUA

"Am plăcerea să anunț că autoritățile din Venezuela vor livra Statelor Unite ale Americii între 30 și 50 de milioane de barili de petrol de înaltă calitate. Acest petrol va fi vândut la prețul pieței, iar banii vor fi controlați de mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru a mă asigura că sunt folosiți în beneficiul poporului din Venezuela și al Statelor Unite!", a scris Donald Trump, preşedintele SUA, pe Truth Social.

În plus, Donald Trump spune că Venezuela va preda Statelor Unite 50 de milioane de barili de petrol, în valoare de 2 miliarde de dolari.

La Caracas, mii de oameni au ieşit pe străzi şi au cerut eliberarea lui Nicolas Maduro.

În schimb, Columbia pare să fi reparat relaţiile cu Statele Unite. Acuzat că nu face îndeajuns de multe pentru a opri traficul de droguri, liderul de la Bogota a vorbit la telefon cu Donald Trump şi chiar a acceptat să facă o vizită oficială la Washington.

