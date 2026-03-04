Trump amenință Spania cu blocarea schimburilor comerciale după refuzul privind folosirea bazelor militare

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va opri toate schimburile comerciale cu Spania, după ce Madridul a interzis Statelor Unite să folosească bazele sale militare în cadrul operațiunii din Iran.

Trump a spus că Spania a fost "teribilă" și a sugerat că va opri toate schimburile comerciale.

"Nu vrem să mai avem nimic de-a face cu Spania", le-a spus preşedintele americani jurnaliștilor prezenţi la Casa Albă, potrivit BBC.

Nu este clar dacă administrația Trump va pune în aplicare această amenințare sau cum ar putea bloca schimburile comerciale cu un stat membru al Uniunii Europene.

Comentariile lui Trump aduc noi tensiuni între cele două țări, inclusiv în legătură cu refuzul guvernului spaniol de a accepta cererea sa ca aliații din NATO să își majoreze cheltuielile pentru apărare.

"Aș putea mâine - sau chiar azi, și mai bine - să opresc tot ce ține de Spania, toate afacerile care au legătură cu Spania”, a declarat Trump.

Trump și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, au susținut că SUA pot impune legal un embargo asupra produselor importate din Spania.

Însă reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a fost evaziv atunci când președintele i-a cerut opinia despre plan.

"Vom discuta cu dumneavoastră despre asta", a spus Greer.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii privind amenințarea comercială.

Trump, supărat că Spania nu majorat cheltuielile pentru apărare

Marți, Trump și-a exprimat, de asemenea, frustrarea față de guvernul spaniol pentru refuzul de a-și majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, spre deosebire de multe alte țări europene care au acceptat această solicitare.

Trump a sugerat anterior că Spania ar trebui să suporte sancțiuni economice.

Uniunea Europeană permite libera circulație a bunurilor între cele 27 de state membre, ceea ce ar complica orice încercare de a impune restricții comerciale unui singur stat.

Reacţia guvernului spaniol

Guvernul spaniol a transmis că, dacă administrația SUA dorește să revizuiască relația comercială cu Spania, trebuie să respecte autonomia companiilor private, dreptul internațional și acordurile bilaterale dintre UE și SUA.

"Spania este un membru cheie al NATO, își îndeplinește angajamentele și contribuie în mod semnificativ la apărarea teritoriului european. De asemenea, este o forță exportatoare importantă în cadrul UE și un partener comercial de încredere pentru 195 de țări din întreaga lume, inclusiv Statele Unite, cu care menținem o relație comercială de lungă durată și reciproc avantajoasă. Dacă administrația SUA dorește să revizuiască această relație, trebuie să o facă respectând autonomia companiilor private, dreptul internațional și acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite", a spus un purtător de cuvânt al cabinetului premierului spaiol, potrivit Associated Press și Politico.

Cancelarul german Friedrich Merz, care s-a întâlnit cu Trump marți, a declarat că i-a spus președintelui american că Spania face parte din Uniunea Europeană și că orice acord comercial cu blocul comunitar trebuie să includă și Spania.

În 2025, SUA au exportat bunuri în valoare de aproximativ 26 de miliarde de dolari către Spania, iar importurile din această țară s-au ridicat la circa 21 de miliarde de dolari, potrivit datelor Biroului de Recensământ al SUA. Printre principalele exporturi spaniole către SUA se numără produsele farmaceutice și uleiul de măsline.

Premierul spaniol a criticat atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului

Premierul spaniol Pedro Sánchez, unul dintre puținii lideri europeni de stânga, a calificat duminică atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului drept o "intervenție militară nejustificată și periculoasă", care încalcă dreptul internațional.

Oficialii de la Madrid au anunțat că vor interzice utilizarea bazelor militare din sudul Spaniei de către SUA pentru această operațiune, argumentând că ar încălca Carta Organizației Națiunilor Unite.

Trump a criticat, de asemenea, Regatul Unit pentru că este "foarte necooperant" în ceea ce privește utilizarea bazelor militare pentru a ataca Iranul, însă nu a formulat o amenințare explicită privind impunerea unor restricții comerciale împotriva acestei țări.

