Americanii își retrag diplomații din Irak din cauza tensiunilor cu Iranul. Alertă în Orientul Mijlociu

"Pe baza ultimei noastre analize, am decis să reducem amprenta misiunii noastre în Irak", a declarat un oficial american sub rezerva anonimatului potrivit The New York Times și Reuters. Dacă negocierile pe tema nucleară eșuează și apare un conflict cu SUA, Iranul va ataca bazele americane din regiune, a amenințat miercuri ministrul iranian al apărării Aziz Nasirzadeh, cu câteva zile înainte de a șasea rundă de negocieri nucleare între Iran și Statele Unite, notează Reuters.

Vestea deciziei SUA și avertismentul din partea Regatului Unit cu privire la noi amenințări la adresa transportului maritim comercial din Orientul Mijlociu au venit la câteva ore după ce președintele Trump a declarat miercuri că a devenit "mai puțin încrezător" în perspectivele unui acord cu Iranul referitor la capacitatea de a dezvolta arme nucleare, notează The New York Times.

Negociatorii americani și iranieni au plănuit să se întâlnească la sfârșitul acestei săptămâni pentru o nouă rundă de discuții, dar Trump a declarat luni că Iranul a adoptat o poziție de negociere "inacceptabilă".

Agenția comercială maritimă din UK a emis miercuri o alertă în care spune că a fost "informată despre tensiunile crescute din regiune, care ar putea duce la o escaladare a activității militare cu impact direct asupra navigației".

Alerta a îndemnat navele comerciale care tranzitează Golful Persic, Golful Oman și Strâmtoarea Hormuz să dea dovadă de prudență sporită.

Sentimentul de alarmă a fost amplificat de comentariile ministrului iranian Aziz Nasirzadeh, care a avertizat miercuri că, în cazul unui conflict în urma eșecului negocierilor nucleare, Statele Unite ar suferi pierderi mari din cauza atacurilor iraniene asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu.

Departamentul de Stat nu a oferit detalii despre numărul de membri din personalul diplomatic retras din Irak sau de ce. Associated Press a relatat că personalul american neesențial va fi retras din Bagdad și că personalul neesențial și membrii familiilor diplomaților au fost autorizați să părăsească ambasadele SUA din Bahrain și Kuweit.

Trump a amenințat în repetate rânduri Iranul cu bombardamente dacă nu se ajunge la un acord nuclear. Următoarea rundă de discuții este programată să aibă loc săptămâna aceasta, Trump afirmând că negocierile vor avea loc joi, în timp ce Iranul susține că reuniunea se va desfășura duminică în Oman.

