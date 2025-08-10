Antena Meniu Search
Marea întâlnire dintre Donald Trump şi Vladimir Putin stârneşte îngrijorarea Europei. Reuniţi de urgenţă în Marea Britanie, liderii europeni cer îngheţarea conflictului din Ucraina, înainte de a se discuta despre cedarea de teritorii, la negocierea din 15 august. În plus, Volodimir Zelenski cere garanţii de securitate pentru ţara sa. Liderul de la Kiev ar putea fi invitat în Alaska, dar sigur nu se va aşeza la masă cu Putin si Trump. Din acest motiv, analiştii cred că planul de pace a fost deja stabilit, iar noile graniţe au fost deja trasate.

de Redactia Observator

la 10.08.2025 , 20:42

În timpul întâlnirii de urgenţă din Marea Britanie cu vicepreşedintele american JD Vance, liderii europeni au cerut ca ambele tabere să-şi retragă soldaţii din anumite zone ale frontului, înainte să se discute despre pretenţiile teritoriale ale lui Vladimir Putin.

"Argumentele noastre sunt ascultate. Riscurile sunt luate în considerare. Calea către pace pentru Ucraina trebuie stabilită împreună, și numai împreună, cu Ucraina" a spus Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Presiunile europene l-ar putea aduce pe Zelenski la întâlniea dintre cei doi

Vladimir Putin doreşte retragerea trupelor Kievului din două regiuni ucrainene parțial ocupate, Donețk și Luhansk. În schimb, Rusia și-ar retrage trupele din nord-estul regiunilor Harkiv și Sumî. Kievul a cerut garanţii de securitate pe termen lung, inclusiv o posibilă aderare la NATO. O linie roşie pentru preşedintele rus.

"Cunoscând Rusia, dacă există o a doua încercare, va exista și o a treia" a mai spus Volodimir Zelenski.

În urma presiunilor venite din Europa, Volodimir Zelenski ar urma să fie şi el invitat la mult aşteptata întâlnire dintre Vladimir Putin şi Donald Trump. Surse citate de CNN spun că va merge în Statele Unite, însă nu se va aşeza la masa negocierilor cu cei doi lideri, ci o să aibă întrevederi cu diplomaţi americani şi ruşi.

Analist: Întâlnirea dintre Trump şi Putin, un moment de imagine

"În ciuda retoricii de tipul 'Vladimir mă dezamăgeşte, o să impun sancţiuni;, iată că procesul de negociere dintre Washington şi Moscova a continuat. Este clar că această întâlnire este pregătită de foarte mult timp şi este doar un moment de imagine al unei înţelegeri deja convenite între Washington şi Moscova" a explicat analistul politic Ştefan Popescu.

Pe străzile din Ucraina, vestea unei posibile încetări a focului este privită cu speranţă dar şi cu suspiciune.

"Văzând atâtea morți și știind că mama mea trăiește acum în Nikopol sub bombardamente, iar tatăl meu luptă, vreau ca toate acestea să se termine cât mai repede posibil. Înțeleg că mulți oameni își pot pierde casele, dar putem pierde și mai mult dacă continuăm" a povestit o ucraineancă.

În timp ce liderii vorbesc de pace, pe front, ambele tabere, încearcă să câştige cât mai mult teritoriu, înainte de întâlnirea istorică de vinerea viitoare. Ruşii au început să aducă tot mai multe trupe pe frontul din regiunea Zaporojie, iar ucrainenii au atacat cu drone o rafinărie din Saratov.

Redactia Observator
