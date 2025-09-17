Antena Meniu Search
Parchetul din Novi Sad a anunțat finalizarea anchetei în cazul de la gara din oraș, soldat cu 16 morți și care a generat manifestații zilnice în Serbia începând din noiembrie anul trecut.

17.09.2025

Toți cei 13 acuzați, printre care și fostul ministru al Consrucțiilor, au fost arestați preventiv și sunt suspectați de crime grave împotriva siguranței publice. Judecătorii trebuie să decidă asupra eventualei trimiterei în judecată a acuzaților.

Un prim act de acuzare a fost depus în decembrie la o lună de la producerea accidentului, însă magistrații au ajuns la concluzia că parchetul general trebuie să explice mai clar faptele. În consecință, au trimis dosarul înapoi procurorilor. Toți acuzații au fost atunci eliberați din arestul preventiv și plasați în arest la domiciliu.

Alte două anchete au fost deschise în acest caz. Una e condusă de parchetul specializat în lupta împotriva crimei organizate și corupției, iar a doua de procurorii Laurei Codruța Kovesi care suspectează o posibilă deturnare de fonduri europene în timpul reconstrucției gării.

Accidentul de la gară, din 1 noiembrie 2024, care a dus la 16 morți, printre care și copii, a devenit pentru opozanții președintelui Aleksandar Vucic o emblemă a corupției, pe care o denunță prin manifestații aproape zilnice, cerând în special alegeri anticipate și o justiție transparentă.

