Andre, conductorul funicularului, prima victimă a tragediei din Lisabona. Portugalia a decretat doliu naţional

Tragedie uriaşă în Lisabona. Celebrul funicular Gloria a deraiat, iar 15 oameni şi-au pierdut viaţa, în timp ce alţi 23 sunt răniţi. Printre victime se numără şi cetăţeni străini.

Prima victimă a tragediei a fost chiar conductorul funicularului. Andre Jorge Goncalves Marque a fost identificat de colegi care au deplâns decesul acestuia pe reţelele de socializare. "În numele tuturor, transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei", se arată într-o postare. Autorităţile portugheze investighează acum accidentul pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.

Zi de doliu naţional în Portugalia

Printre victime se numără şi numeroşi cetăţeni străini. Potrivit publicaţiei Correio da Manha, o fetiţă germană de doar 3 ani a fost scoasă de poliţişti dintre fiarele contorsionate, dar tatăl ei a murit, iar mama ei e în stare critică la spital. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe din Spania a informat că doi cetăţeni spanioli se numără printre răniţii de la Lisabona.

Tragedia a avut loc în jurul orei locale 18:05 minute când celebrul funicular portughez "Gloria" a deraiat şi a lovit o clădire. "Am stat să ajutăm, dar când voiam să mergem să ajutăm, am văzut un alt funicular care cobora. Singurul lucru pe care puteam să-l facem era să ne întoarcem şi să fugim către bulevard", a declarat un localnic. "Cineva mi-a sugerat să merg cu acest funicular, nu ştiu cum se numeşte, dar eram foarte obosită şi am mers acasă. Mai apoi, am început să aud sunetul sirenelor şi am realizat ce s-a întâmplat, această tragedie", mărturiseşte o turistă din Brazilia. Autorităţile braziliene susţin că printre victime nu se numără niciun cetăţean brazilian.

Guvernul portughez a declarat zi de doliu naţional, în timp ce Lisabona va fi îndoliată până duminică. Linia, inaugurată în anul 1885, leagă centrul oraşului Lisabona, în apropiere de Piaţa Restauradores, de Bairro Alto.

