Andrew Tate scapă de urmărirea penală în Marea Britanie: "Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni"

Andrew Tate nu va fi urmărit penal de autoritățile britanice în cazul acuzațiilor formulate de patru femei, care îl dau în judecată într-un proces civil la Înalta Curte din Londra. Acesta era acuzat de agresiuni sexuale, violență fizică, control coercitiv și amenințări cu pistolul.

Andrew Tate scapă de urmărire penală în Marea Britanie: "Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni" - Profimedia

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a decis că "testul juridic" necesar pentru a continua o urmărire penală nu a fost îndeplinit, după o nouă analiză a probelor furnizate de poliția din Hertfordshire, scrie The Guardian.

Potrivit Mediafax, acuzațiile vizau presupuse fapte comise între 2013 și 2015, printre care se numără agresiuni sexuale, violență fizică, control coercitiv și amenințări cu pistolul. În urma revizuirii, instituția a concluzionat că nu există suficiente probe pentru a oferi "perspective realiste de condamnare".

Avocatul britanic al lui Andrew Tate, Andrew Ford, a salutat decizia, afirmând că "probe insuficiente" justifică închiderea cazului penal.

"În ciuda multor presiuni externe, dovezile vorbesc de la sine în acest caz, iar CPS a confirmat pe bună dreptate că dovezile sunt inadecvate pentru a oferi o perspectivă realistă de condamnare. Ne bucurăm că acesta este încă un exemplu de potențial dosar penal împotriva lui Andrew Tate care a fost abandonat", a spus Andrew Ford.

"Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie"

La rândul lui, Influencerul a postat pe X un mesaj în care a spus că este unul dintre cei mai maltraţi oameni din istorie.

"România? Niciun caz. Marea Britanie? Niciun caz. SUA? Niciun caz. 4 luni de închisoare, 3 ani, încuiat în casă (...) Calomnii mediatice fără sfârșit. 25 de milioane de dolari furați de la mine. O lovitură de stat? Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de însuși președintele Trump", a scris Andrew Tate într-o postare pe X.

Acuzații separate rămân în curs în Marea Britanie

În paralel, Andrew Tate și fratele său, Tristan Tate, sunt implicați într-un alt dosar penal în Regatul Unit. În luna mai, CPS a autorizat 21 de acuzații penale împotriva celor doi, inclusiv pentru viol, trafic de persoane, vătămare corporală și controlul prostituției în scopul obținerii de profit. Poliția din Bedfordshire a emis un mandat european de arestare, însă extrădarea a fost amânată până la finalizarea proceselor din România.

