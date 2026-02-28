Au fost lansate Programul Național și Registrul de Screening Neonatal, care ar trebui să contribuie la bunăstarea copiilor născuți prematur. La ceremonia de la Cotroceni, ținută în seara de 27 februarie, a participat și Prima Doamnă, Mirabela Grădinaru, ea însăși mamă a doi copii născuți înainte de termen.

Ajutor pentru copiii născuți prematur. Programul de testare pentru boli care le pot pune viața în pericol

Ministerul Sănătăţii a lansat în seara de 27 februarie, la Cotroceni, Registrul Naţional de Screening Neonatal la nivel naţional. Momentul a fost deschis de Prima Doamnă, Mirabela Grădinaru, un susţinător activ al problemelor pe care le întâmpină sistemul în diagnosticul şi tratarea copiilor.

"Am promis că nu vom rămâne doar la nivel discuţiilor. Şi iată-ne astăzi aici cu o soluţie concretă. Să ne unim forţele în "România în lumină" ca fiecare om, fiecare copil să aibă o şansă la viaţă", a spus Mirabela Grădinaru, la eveniment.

Registrul ar urma să conţină date concrete despre nou-născuţii din toată ţara, în aşa fel încât în cazul unor diagnostice care pun viaţa în pericol să ajungă în cel mai scurt timp la un centru specializat.

"Momentul de astăzi este unul important pentru că deschide calea către digitalizare pe de-o parte şi pe de altă parte către o monitorizare atentă şi completă încă din primele zile de viaţă", a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

În programul de screening vor fi incluse testări pentru nouă boli grave. Un pas important, pentru că afecțiunile genetice ori metabolice pot fi tratate eficient dacă sunt depistate în stadiu incipient.

Ultimele date arată că sute de copii se pierd anual, pentru că nu ajung la timp acolo unde ar putea fi diagnosticaţi, operaţi şi trataţi la timp.

