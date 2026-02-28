Spunem adesea că haina face pe om, dar adevărul este că nu orice culoare ne pune în valoare. Alegerea nuanţelor potrivite poate face diferenţa între un look obişnuit şi unul memorabil. Data viitoare cand vreti o transformare spectaculoasă, întrebați-vă simplu: e culoarea mea....sau nu? O analiză cromatică ne poate da răspunsul corect. Invitată la Observator, Ema Baniţă, consultant în imagine, ne-a făcut o astfel de analiză. PLAY la video pentru a vedea ce a ieșit!

Cum afli care e culoarea care ți se potrivește cel mai mult. Sfatul experților

Mădălina Iacob: Haideți să lămurim pe toată lumea, ce înseamnă analiza cromatică?

Ema Baniță: Analiza cromatică este acest test, care este o experiență foarte fun și drăguță, în care, prin testarea mai multor nuanțe, aflăm efectiv care este paleta cromatică a fiecărei persoane, pentru că nu cu toți avem aceleași nuanțe în care arătăm la fel de bine. Unele, având acest impact atât de mare încât poate chiar să ne îmbătrânească, să ne obosească, să nu aducă cele mai multe și bune aspecte de pe chipul nostru și celelalte o să ne lumineze și o să ne facă să strălucim.

Florin Căruceru: De aici și vorba bărbătească, ce bine îți stă în verde! Sau nu... Nu?

Și pentru că puterea exemplului este mai mare decât orice alt lucru, am să vă las, doamnelor, să faceți un scurt experiment.

Mădălina: Eu abia aștept. Haide să ne arăți!

Florin: Sunt foarte, foarte curios, vă rog.

Ema: Începem întotdeauna prin a găsi caracteristicile dominante ale fiecarei persoane. Adică acele trei lucruri de care trebuie să ținem cont și care ne vor ghida întotdeauna când facem o alegere. Și vă rugăm...

Mădălina: Le țin eu?

Ema: Dacă vrei să mă ajuți, eu sigur.

Mădălina: Eu abia aștept, am emoții. Prima întrebare e, e bun rozul de pe mine sau nu?

Ema: Rozul fix acesta nu e varianta ta, dar vreau să specific faptul că atunci când purtăm make-up, deja lucrurile se schimbă și dacă culoarea nu este perfect aleasă, ne va ajuta foarte mult. Hai să vedem. Bun. Dacă îmi permiți, trebuie să le iau cumva pe categorii. Și atunci vreau să testăm... Poți să le pun aici?

Da, da, da, sigur.

Vom testa dacă culorile deschise sunt mai bune pentru tine sau cele închise, pentru că vreau să specific un lucru la care noi ne uităm și care e ghidul, de fapt. Vrem să vedem că dacă atunci când punem o culoare pe cineva, ea este în armonie cu nuanțele pe care acea persoană le are. Asta trebuie să urmărim, armonia, și ca acea culoare să fie așa, ca parte din tine. Și observăm că aici culorile acestea sunt ok și acestea par că nu mai sunt la fel de bine pentru că ele ne distrag un pic de la tine și nu vrem niciodată acest lucru. Deci, vom considera că nuanțele închise sunt un pic mai bune decât cele deschise, dar încă nu am găsit perfecțiunea pentru tine. Așa că o să continuăm. Și vom vedea aici dacă nuanțele calde sunt mai bune decât cele reci. Informație extrem de utilă, mai ales pentru doamne, pentru că astfel putem să alegem și make-up-ul mult mai ușor, știind ce fel de subton are pielea noastră. Și vedem aici că aceste nuanțe parcă nu au nimic în comun cu tine versus acestea, unde deja vedem cum atenția noastră se duce înspre ochii tăi, de exemplu. Deci rece? Rece, exact. Nuanțele tale ideale sunt reci și acum ne mai interesează să știm cât de puternice sau mai puțin puternice trebuie să fie nuanțele. Și că vorbeam mai devreme și despre rochia ta, observăm așa că e un pic mai puternică această nuanță și că ne uităm întâi la culori și nu la fața ta, ceea ce nu ne dorim. Și astfel, aceste nuanțe mai blânde sunt în armonie perfectă cu tine și tu ești cea care iese în evidență și ești pusă în valoare. Deci am aflat așa că ai nuanțe reci, mai blânde și închise.

Mădălina: Ține de tonul pielii, de subtonul pielii acest lucru?

Ema: Ține și de subtonul pielii, de nuanța din ochi și din păr.

Mădălina: Florin, ești captivat. Ești de acord sau nu?

Florin: Ar trebui să înțelegeți perspectiva bărbătească, pentru că e fascinant, nu am înțeles absolut nimic. Hai să facem schimb din nou, că tu pui întrebările acum, nu? Eu revin cu aceeași invitație pentru toți bărbații. Chiar dacă nu înțelegem noi foarte multe lucruri, ceea ce e un adevăr, această idee de cadou mi se pare extraordinar. O analiză cromatică.

Mădălina: Cum e cu pielea? Cum e cu subtonul pielii? Că văd și asta pe internet, e foarte important, nu?

Ema: Este foarte important, da. Vreau să spun că subtonul pielii nu se schimbă niciodată.Doar tonul pielii se poate schimba în funcție de poate dacă ne bronzăm sau nu, poate chiar cât de odihnite suntem în acea zi, dar subtonul pielii rămâne același. De aceea, o analiză cromatică ne va clarifica și va aduce atâta lumină, pentru că vom face alegeri cu mult mai multă ușurință.

Ce facem dacă hainele din garderobă nu sunt potrivite

Mădălina: Eu sunt curioasă când vin doamnele la tine și aud nu neapărat ce și-ar fi dorit să audă sau ce purtau ele până acum. Ce fac? Își schimbă garderoba?

Ema: Există și modalități prin care putem purta și nuanțele care nu sunt din paleta noastră și eu desigur că le învăț pe doamne și acest lucru, pentru că da, se întâmplă să nu rezonezi poate cu paleta ta și atunci poți integra și acele nuanțe, dar real vorbind, când se văd cât de frumoase sunt în culorile lor, își schimbă puțin perspectiva.

Mădălina: M-am uitat pe internet și am văzut foarte multă lume care testează argintiu vs. auriu.

Ema: Exact, avem și noi aici acest lucru. Lucrul ăsta îl alegem tot în funcție de subtonul pielii, pentru că auriul se va potrivi mult mai bine persoanelor cu subton cald, iar argintiul persoanelor cu subtonul rece.

Florin: De emoție, eu mi-am ascuns și batista.

Mădălina: E bun rujul sau nu e bun? Spune-ne, repede!

Ema: Chiar vreau să specific că sunteți îmbrăcat perfect.

Florin: Vă mulțumesc foarte mult și asta venind de la un domn pentru care piersica e fruct, nu e culoare.

Mădălina: Culorile anului, purtăm ceva anume sau mergem după ce ni se potrivește?

Ema: Sfatul meu este întotdeauna de a căuta lucrurile care sunt în armonie cu noi și care ne pun în valoare și nu să ne lăsăm furați de trenduri, pentru că se va întâmpla să nu fie cea mai bună alegere pentru noi.

Mădălina: Sfaturi bune! Mulțumim tare mult!

Ema: Mulțumesc și eu!

