Tragedie în Portugalia: trei români care munceau pe o proprietate privată de lux, din sudul țării, au murit în timpul unor lucrări la un rezervor de apă. Este vorba despre doi frați de 21 și 24 de ani și unchiul lor, în vârstă de 40 de ani. Cei trei au fost găsiți inconștienți în interiorul rezervorului și, în ciuda eforturilor de salvare, nu au supraviețuit. Unul dintre tineri se căsătorise recent și urma să fie tată... La aflarea veștii, familiile acestora au avut nevoie de ajutorul psihologilor.

Apelul la numărul unic de urgență a fost dat ieri în jurul prânzului de pe o proprietate privată din localitatea Quinta do Lago, în zona orașului Loulé, din sudul Portugaliei. Mesajul inițial era despre șase muncitori intoxicați care lucrau la un rezervor de apă.

30 de salvatori au fost mobilizați la locul tragediei și 13 vehicule de intervenție. Conform informațiilor existente, victimele ar fi doi frați români, unul de 21 și unul de 24 de ani, precum și unchiul lor în vârstă de 40 de ani, despre care se crede că era proprietarul firmei care efectua lucrările.

"Este cel mai grav an în ceea ce privește accidentele de muncă. În ultimii ani, în ceea ce privește numărul de accidente mortale, o treime sunt în construcții. Există o nevoie reală de a investi în prevenție", explică Nuno Goncalves (Federația Sindicatelor din Construcții).

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Ceilalți trei muncitori, cu vârste cuprinse între 50 și 52 de ani, au primit asistență medicală la locul incidentului. Starea lor era bună, așa că au refuzat transportul la spital.

Deocamdată, nu se știe ce substanță a provocat moartea celor trei bărbați și nici dacă au fost afectați simultan sau dacă unul dintre ei a încercat să îi salveze pe ceilalți.

"Nu s-au luat măsurile de precauție necesare, asta e o certitudine, nu-i așa? În spațiile închise, când nu se iau măsurile de precauție necesare, când nu se utilizează echipament de protecție colectivă sau individuală pentru a lucra în acele spații închise, din păcate, acesta este rezultatul și cu asta avem de-a face", a completat Nuno Goncalves.

La fața locului ar fi venit și familiile victimelor care, spun jurnaliștii portughezi, au avut nevoie de asistență psihologică. Românii erau originari din județul Maramureș, din localitatea Poienile de Sub Munte, și munceau peste hotare de ani de zile. Locuiau într-o comunitate numeroasă de români, iar unul dintre ei se căsătorise în luna august și urma să fie tată.