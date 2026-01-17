Video Apariţie inedită a lui Emmanuel Macron. Preşedintele a participat la o şedinţă cu ochelarii de soare la ochi
Preşedintele Franţei a rămas cu ochelarii de soare la ochi în timpul unei şedinţe de la Palatul Elysee. Emmanuel Macron le-a cerut scuze colegilor şi le-a explicat că vrea să ascundă o problemă medicală. Cu o zi înainte, a apărut în public cu un ochi roşu din cauza unui vas de sânge spart.
Această apariție vine la o zi după publicarea imaginii în care președintele francez apărea în public cu un ochi roșu și injectat, ceea ce a stârnit curiozitatea și îngrijorarea cetățenilor.
Palatul Elysee a reacționat imediat, rugând oamenii să nu-și facă griji și explicând că este vorba de o ruptură a vasului de sânge din ochi.
Oficialii au subliniat că situația nu prezintă niciun risc pentru sănătatea președintelui și că este o problemă temporară.
Pe un ton mai vesel și mai umoristic, Macron a profitat de ocazie pentru a glumi: "Acum am viziunea unui tigru", a spus el.
Apariția sa cu ochelari de soare a fost întâmpinată cu zâmbete din partea personalului și a comentatorilor de pe rețelele sociale.
