Video Aplicația care sună la urgenţe dacă nu apeși un buton la două zile. Este virală în China

O aplicaţie neobişnuită face furori printre tinerii din China. La fiecare două zile, trebuie să apese pe un buton pentru a confirma că sunt în viaţă.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 14:14

În caz contrar, aplicaţia va lua legătura cu cei apropiaţi sau cu serviciile de urgenţă. Platforma numită "Ai murit?" este cea mai descărcată din China şi a devenit un fenomen în rândul oamenilor care locuiesc singuri - un fenomen care este în continuă creştere. Potrivit cercetărilor, până în 2030, în China ar putea exista până la 200 de milioane de gospodării cu o singură persoană.

Observator » Ştiri externe » Aplicația care sună la urgenţe dacă nu apeși un buton la două zile. Este virală în China