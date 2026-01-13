O aplicaţie neobişnuită face furori printre tinerii din China. La fiecare două zile, trebuie să apese pe un buton pentru a confirma că sunt în viaţă.

În caz contrar, aplicaţia va lua legătura cu cei apropiaţi sau cu serviciile de urgenţă. Platforma numită "Ai murit?" este cea mai descărcată din China şi a devenit un fenomen în rândul oamenilor care locuiesc singuri - un fenomen care este în continuă creştere. Potrivit cercetărilor, până în 2030, în China ar putea exista până la 200 de milioane de gospodării cu o singură persoană.

