Arabia Saudită ar fi insistat ca Donald Trump să continue războiul cu Iran

Prințul saudit, Mohammed bin Salman (MBS), liderul de facto al Arabiei Saudite, ar fi insistat ca Trump să continue războiul cu Iranul în apelurile recente, dezvăluie The New York Times.

Liderul de facto al Arabiei Saudite, prințul Mohammed bin Salman, a făcut presiuni asupra președintelui Trump pentru a continua războiul împotriva Iranului, argumentând că campania militară americano-israeliană prezintă o „oportunitate istorică” de a reface Orientul Mijlociu, potrivit unor surse, citate de The New York Times.

Într-o serie de conversații din ultima săptămână, prințul Mohammed i-a transmis lui Trump că trebuie să facă presiuni asupra distrugerii guvernului de linie dură al Iranului, au declarat sursele.

Arabia Saudită și Israelul, viziuni diferite față de regimul de la Teheran

Articolul continuă după reclamă

Prințul Mohammed a susținut că Iranul reprezintă o amenințare pe termen lung pentru Golf, care poate fi eliminată doar prin înlăturarea regimului.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu consideră, de asemenea, Iranul ca o amenințare pe termen lung. Analiștii spun că oficialii israelieni consideră că un stat iranian eșuat, prea prins în tulburări interne pentru a amenința Israelul, este o victorie. Arabia Saudită consideră un stat eșuat din Iran ca o amenințare gravă și directă la adresa securității regiunii.

Arabia Saudită se teme de atacurile Iranului

Însă înalți oficiali din guvernele saudite și americane sunt îngrijorați că, dacă conflictul se prelungește, Iranul ar putea lansa atacuri și mai dure asupra instalațiilor petroliere saudite, iar Statele Unite ar putea fi blocate într-un război fără sfârșit.

În public, Trump a oscilat între a sugera că războiul s-ar putea încheia în curând și a semnala că acesta va escalada. Luni, președintele a postat pe rețelele de socializare că administrația sa și Iranul au purtat "conversații productive cu privire la o rezolvare completă și totală a ostilităților noastre", deși Iranul a contestat ideea că negocierile erau în curs de desfășurare.

Consecințele războiului pentru economia și securitatea națională a Arabiei Saudite sunt enorme. Atacurile cu drone și rachete iraniene, lansate ca răspuns la atacul americano-israelian asupra Iranului, au creat deja perturbări uriașe pe piața petrolului.

Oficialii saudiți au respins ideea că prințul Mohammed a insistat pentru prelungirea războiului.

"Regatul Arabiei Saudite a susținut întotdeauna o rezolvare pașnică a acestui conflict, chiar înainte de începerea acestuia", a declarat guvernul saudit într-un comunicat, menționând că oficialii "rămân în contact strâns cu administrația Trump, iar angajamentul nostru rămâne neschimbat".

"Principala noastră preocupare astăzi este să ne apărăm de atacurile zilnice asupra poporului nostru și a infrastructurii noastre civile", a adăugat guvernul. "Iranul a ales o abordare periculoasă la limită în locul unor soluții diplomatice serioase. Acest lucru dăunează tuturor părților interesate implicate, dar nimănui mai mult decât Iranului însuși."

Trump a părut uneori dispus să oprească încetarea războiului, dar Prințul Mohammed a susținut că ar fi o greșeală, au declarat sursele, și a făcut presiuni asupra atacurilor împotriva infrastructurii energetice a Iranului pentru a slăbi guvernul de la Teheran.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, a declarat că administrația "nu comentează conversațiile private ale președintelui".

MBS, apropiat de Donald Trump, vrea trupe americane în Iran

Prințul Mohammed, un membru autoritar al familiei regale care a condus o represiune susținută împotriva disidenței, este respectat de Trump și a influențat anterior procesul decizional al președintelui .

Prințul Mohammed a susținut că Statele Unite ar trebui să ia în considerare trimiterea de trupe în Iran pentru a acapara infrastructura energetică și a forța guvernul să se retragă de la putere, potrivit unor persoane informate de oficialii americani.

În ultimele zile, Trump a luat în considerare mai serios o operațiune militară pentru a ocupa insula Kharg, centrul infrastructurii petroliere a Iranului. O astfel de operațiune, cu forțe ale armatei aeropurtate sau un atac amfibiu al pușcașilor marini, ar fi extrem de periculoasă.

Însă Prințul Mohammed a pledat pentru operațiuni terestre în conversațiile sale cu Trump, potrivit unor persoane informate de oficiali americani.

Strâmtoarea Ormuz, problema tuturor

Opiniile saudite asupra războiului sunt influențate de factori economici la fel de mult ca și de cei politici.

De la începutul războiului, atacurile de represalii ale Iranului au blocat în mare măsură Strâmtoarea Ormuz, împiedicând industria energetică a regiunii. Marea majoritate a petrolului saudit, emiratez și kuweitian trebuie să treacă prin strâmtoare pentru a ajunge pe piețele internaționale.

Deși Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au construit conducte pentru a ocoli strâmtoarea, și acele rute alternative au fost atacate.

MBS se teme de repercusiuni

Analiștii familiarizați cu gândirea guvernului saudit spun că, deși prințul Mohammed a preferat probabil să evite un război, este îngrijorat că, dacă Trump se retrage acum, Arabia Saudită și restul Orientului Mijlociu vor fi lăsate să se confrunte singure cu un Iran încurajat și furios.

Din acest punct de vedere, spun ei, o ofensivă neterminată ar expune Arabia Saudită la atacuri iraniene frecvente. Un astfel de scenariu ar putea, de asemenea, să ofere Iranului puterea de a închide periodic Strâmtoarea Ormuz.

"Oficialii saudiți își doresc cu siguranță ca războiul să se termine, dar contează cum se va termina", a declarat Yasmine Farouk, directoarea proiectului Golf și Peninsula Arabică din cadrul Grupului Internațional de Criză.

Un atac din 2019, susținut de Iran, asupra instalațiilor petroliere saudite – care a oprit pentru scurt timp jumătate din producția de petrol a regatului – l-a determinat pe prinț să-și reconsidere abordarea antagonistă față de Republica Islamică.

Oficialii saudiți au urmărit ulterior o destindere diplomatică , restabilind relațiile cu Iranul în 2023, în parte pentru că și-au dat seama că alianța țării lor cu Statele Unite oferea doar protecție parțială față de Iran, au declarat oficialii saudiți.

Alte țări din regiune, inclusiv Emiratele Arabe Unite, au urmărit, de asemenea, relații mai calde cu Iranul în ultimii ani din motive similare.

După decizia lui Donald Trump de a intra în război, împotriva sfatului mai multor guverne din Golf, Iranul a răspuns lansând mii de rachete și drone asupra țărilor din regiune, zădărnicind eforturile acestora de a atrage Iranul în rândul lor, au declarat oficiali din Golf.

"Puțina încredere care exista înainte a fost complet spulberată", a declarat reporterilor săptămâna trecută ministrul de externe al Arabiei Saudite, prințul Faisal bin Farhan.

Arabia Saudită nu are suficiente sisteme Patriot

Arabia Saudită deține un stoc mare de rachete de interceptare Patriot pe care le folosește pentru a se proteja de avalanșa de atacuri iraniene care au apus asupra câmpurilor sale petroliere, rafinăriilor și orașelor.

Însă interceptoarele sunt insuficiente la nivel global. Atacurile cu drone și rachete din Arabia Saudită au lovit deja o rafinărie și ambasada SUA, în timp ce fragmente de proiectile interceptate au ucis doi muncitori migranți din Bangladesh și au rănit peste o duzină de alți rezidenți străini.

De la începutul războiului, Benjamin Netanyahu a insistat asupra unor operațiuni militare care ar putea forța prăbușirea guvernului iranian. Oficialii americani s-au concentrat pe degradarea capacităților navale și de rachete ale țării și au fost mai sceptici cu privire la posibilitatea ca guvernul de linie dură din Iran să fie înlăturat de la putere.

Deși atacurile israeliene au ucis un număr mare de lideri, guvernul de linie dură rămâne în control.

Oficialii saudiți și-au exprimat de mult timp îngrijorarea că un stat eșuat din Iran reprezintă o amenințare gravă pentru ei, spun analiștii. Aceștia se tem că, chiar dacă guvernul iranian ar cădea, elemente ale armatei – sau milițiile care ar putea apărea în vidul de putere – ar continua să atace regatul și este probabil să se concentreze asupra țintelor petroliere.

Războiul influenței în Orient, probleme cu prețul petrolului

Unii analiști ai serviciilor secrete guvernamentale le-au spus altor oficiali că, în opinia lor, prințul Mohammed vede războiul ca pe o oportunitate de a spori influența Arabiei Saudite în Orientul Mijlociu și că Arabia Saudită se poate proteja chiar dacă războiul continuă.

În conversațiile cu Prințul Mohammed, Trump și-a exprimat îngrijorarea cu privire la prețul petrolului și la daunele pe care acesta le provoacă economiei. Liderul saudit l-a asigurat că acest lucru este doar temporar, potrivit unor persoane informate de oficialii americani.

Însă oficialii americani și regionali sunt profund sceptici că piețele petroliere își vor reveni rapid după război. Arabia Saudită nu poate compensa deficitele cauzate de război, deoarece conducta sa terestră poate transporta doar o fracțiune din petrolul care tranzitează în mod normal prin Strâmtoarea Ormuz, spun economiștii.

Deși Arabia Saudită este mai bine poziționată decât celelalte țări din Golf pentru a face față închiderii strâmtorii, s-ar putea confrunta cu ramificații grave dacă calea navigabilă nu este redeschisă în curând.

Chiar înainte de începerea războiului, prințul Mohammed se confrunta cu provocări financiare serioase pe măsură ce se apropia de termenul limită din 2030 pe care și-l stabilise pentru a transforma Arabia Saudită într-un centru comercial global. Guvernul său prognozează deficite bugetare pentru câțiva ani următori, deoarece megaproiectele ambițioase și investițiile vaste în inteligența artificială pun sub presiune resursele limitate ale țării.

Un război prelungit cu Iranul ar pune toate acestea în pericol. Succesul prințului depinde de crearea unui mediu sigur pentru investitori și turiști.

Întrebat săptămâna trecută dacă guvernul saudit preferă o încetare imediată a războiului sau un conflict mai lung în care capacitățile Iranului să fie degradate, prințul Faisal, ministrul saudit de externe, a declarat reporterilor că singurul lucru de care oficialii sunt interesați este oprirea atacurilor iraniene asupra Arabiei Saudite și a țărilor vecine.

"Vom folosi toate pârghiile pe care le avem — politice, economice, diplomatice și de altă natură — pentru a opri aceste atacuri", a declarat prințul Faisal.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat planurile de vacanţă din cauza tensiunilor internaţionale/economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰