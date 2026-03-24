Arhitectul Brexit promite să elimine interdicţia referitoare la fumat în Marea Britanie

Arhitectul Brexit, Nigel Farage, a promis că va elimina interdicția " generațională " a fumatului impusă de Partidul Laburist dacă Reform UK câștigă următoarele alegeri generale.

Ca parte a proiectului de lege privind tutunul și vape-urile, care aproape a fost aprobat în Parlament, guvernul dorește să elimine treptat vânzarea legală de țigări.

Odată ce proiectul de lege va ajunge în legislație, persoanele născute după 1 ianuarie 2009 nu vor mai putea cumpăra tutun, produse pentru fumat pe bază de plante sau hârtie de țigară.

Dar Farage a criticat "demonstrația pioasă care se deghizează în legislație" și a promis că va anula interdicția dacă va deveni prim-ministru, relatează Daily Mail.

"Pot promite că interdicția generațională a fumatului nu va dura mult dacă Reform va avea șansa de a începe reconstruirea țării noastre prost administrate", a scris el în The Telegraph.

"Există și alte modalități mult mai eficiente și civilizate de a ne asigura că tinerii nu încep să vapeze și să fumeze și, astfel, de a-și proteja sănătatea pentru deceniile următoare." "Cât despre cei ca mine, cunoscuți pentru că se bucură de o halbă de bere și o țigară, ni s-au spus care sunt riscurile și suntem pregătiți să ne asumăm riscurile."

Liderul reformist a declarat că interdicția laburiștilor, pe care a adoptat-o ​​pe baza propunerilor formulate inițial de fostul prim-ministru conservator Rishi Sunak, a fost "pur și simplu idioată".

"Cum ar trebui să funcționeze interdicția?", a întrebat Farage. "Peste zece ani, o persoană de 27 de ani nu va mai putea cumpăra țigări legal, dar o persoană de 28 de ani va putea."

"Un deceniu mai târziu, persoanele de 37 de ani nu vor mai fi considerate suficient de mari pentru a fuma, dar cele de 38 de ani vor fi libere să o facă."

Farage a adăugat că "negustorii au destule de făcut" - cum ar fi prevenirea hoților din magazine - fără a fi nevoiți să-i identifice pe cei suficient de mari pentru a cumpăra legal tutun.

De asemenea, el a avertizat că interdicția planificată pentru fumat va alimenta piața neagră a țigărilor, spunând în același timp că există "probleme filozofice mai profunde în joc", adăugând că "Marea Britanie a fost odată considerată un far al libertății în lume".

El s-a plâns că "spiritul puritan al lui Oliver Cromwell pândește din nou țara", introducerea interdicțiilor fiind "răspunsul implicit al elitei noastre conducătoare, autoritare".

Liderul reformist a remarcat cum Noua Zeelandă a renunțat anterior la propriile planuri de a deveni o națiune fără fumat.

În 2022, a devenit prima țară din lume care a interzis fumatul pentru următoarea generație, dar ulterior a abrogat legislația în urma unei schimbări de guvern.

