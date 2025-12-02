Armata germană anunţă că i-a fost furat un transport de muniţie: 20.000 de cartuşe au dispărut

Armata germană a fost victima unui furt în urmă cu o săptămână, când un transport de muniţie, transportat de un curier civil, a fost furat, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Bundeswehr, confirmând informaţii apărute anterior în presă.

Aproximativ 20.000 de cartuşe au fost furate dintr-o parcare nesupravegheată, nu departe de Magdeburg (estul ţării), în timp ce şoferul dormea într-un hotel din apropiere, au relatat Der Spiegel şi postul local de radio mdr. Nu au fost divulgate informaţii cu privire la identitatea hoţilor, iar armata germană, afectată deja de probleme şi scandaluri, nu a dorit să precizeze tipul şi cantitatea de muniţie furată.

Transportul, efectuat de o firmă de curierat civilă

Potrivit Der SPIEGEL, compania civilă de transport avea contract cu armata pentru transportul de muniţie. Incidentul s-a petrecut săptămâna trecută, în noaptea de luni spre marţi, într-o parcare nesecurizată dintr-o zonă industrială lângă Burg, în apropiere de Magdeburg. Furtul a fost descoperit abia a doua zi, când şoferul a ajuns la o cazarmă din apropiere pentru a livra marfa. Soldaţii de acolo au observat repede că persoane necunoscute umblaseră la spaţiul de încărcare şi au verificat listele de transport.

Amploarea pagubelor este mare: după o primă verificare, au fost furate aproximativ 10.000 de cartuşe de luptă pentru pistoale, 9.900 de cartuşe de manevră pentru puşti de asalt şi aşa-numite cartuşe cu fum. Spre deosebire de proiectilele pentru pistoale, cartuşele de manevră nu sunt proiectile letale. Cu toate acestea, ministerul recunoaşte că este un incident de securitate relevant. „Luăm foarte în serios furtul, deoarece astfel de muniţie nu trebuie să ajungă în mâini greşite”, a declarat o purtătoare de cuvânt pentru Der SPIEGEL.

Din punctul de vedere al ministerului, firma civilă de transport a încălcat cerinţele de securitate pentru transportul sensibil de muniţie. Contractul prevede că firma de transport trebuie să asigure securitatea încărcăturii armatei germane. De obicei, din acest motiv, sunt repartizaţi întotdeauna doi şoferi pentru transport, unul dintre ei trebuind să supravegheze vehiculul chiar şi în timpul opririlor.

În timpul transportului de săptămâna trecută, regulile nu au fost respectate. Conform primelor investigaţii, oprirea din noaptea de luni spre marţi nu era prevăzută, şoferul hotărând aparent spontan să se cazeze la un hotel. În acest timp, încărcătura din camionul său a rămas nesupravegheată.

Armata germană anchetează acum împreună cu poliţia locală pentru a afla cine ar putea fi în spatele furtului de muniţie. În cercurile armatei germane se subliniază că un jaf întâmplător este destul de improbabil. În schimb, temerea este că transportul de muniţie era monitorizat, iar făptaşii au acţionat când şoferul a făcut oprirea neplanificată în Burg.

