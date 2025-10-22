Armata rusă a făcut exerciţii cu arme nucleare. Operaţiunea a fost condusă chiar de Putin: Să trecem la treabă

Armata rusă a făcut miercuri exerciții cu armele nucleare. Operațiunea a fost condusă de președintele Vladimir Putin. Exercițiile s-au desfășurat în timp ce summit-ul de pace Putin-Trump privind Ucraina este sub semnul întrebării.

Președintele rus Vladimir Putin a condus miercuri exerciții ale forțelor nucleare strategice ale țării, care au inclus lansări de rachete de antrenament, potrivit AP, citată de Mediafax. "Bună ziua! Astăzi avem un exerciţiu programat şi vreau să subliniez 'programat' al forţelor nucleare aşa cum Ministerul Apărării a informat deja în mod public. Să trecem la treabă", a declarat Vladimir Putin înainte de începerea operaţiunii.

Exercițiile au implicat și bombardiere strategice Tu-95

Kremlinul a declarat că, în cadrul manevrelor care au implicat toate părțile triadei nucleare a Moscovei, "o rachetă balistică intercontinentală Yars a fost testată de la instalația de lansare Pleșețk din nord-vestul Rusiei, iar un ICBM Sineva a fost lansat de un submarin în Marea Barents". Exercițiile au implicat și bombardiere strategice Tu-95 care au lansat rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune.

Exercițiul a testat abilitățile structurilor de comandă militară, au transmis rușii. Șeful Statului Major General al armatei, generalul Valeri Gherasimov, i-a raportat lui Putin prin legătură video. Deși Putin a subliniat că manevrele au fost planificate de mult timp, acestea au venit la câteva ore după ce președintele Donald Trump a declarat marți că planul său pentru o întâlnire rapidă cu Putin la Budapesta este suspendat, deoarece nu dorește ca aceasta să fie o "pierdere de timp".

