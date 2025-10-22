Summitul de pace de la Budapesta dintre Donald Trump şi Vladimir Putin este pus pe pauză. Iar asta pentru că Moscova nu e dispusă să negocieze şi să accepte un armistiţiu cu Ucraina. Volodimir Zelenski consideră că eforturile diplomatice au fost încetinite după ce Donald Trump a refuzat să îi livreze rachete Tomahawk. Până la o dată concretă a summitului, şeful NATO, Mark Rutte, merge astăzi la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump.

Reporter: Domnule preşedinte, întâlnirea cu Vladimir Putin a fost anulată sau amânată. Ştiţi ce s-a întâmplat?

Donald Trump: "Nu vreau să am o întâlnire care să fie pierdută. Nu vreau să pierd timpul, aşa că vom vedea ce se întâmplă."

Este reacţia lui Donald Trump după ce summitul de pace de la Budapesta cu Vladimir Putin a fost pus pe pauză. Concluziile au venit după o convorbire telefonică între Serghei Lavrov şi Marco Rubio.

Articolul continuă după reclamă

Volodimir Zelenski a dat de înţeles că de vină pentru blocajul diplomatic ar fi chiar Donald Trump, pentru că a refuzat să îi livreze rachete Tomahawk.

"Discuţia despre rachetele Tomahawk s-a dovedit a fi o investiţie majoră în diplomaţie. Am determinat Rusia să arate că tocmai Tomahawk-urile sunt cartea pe care o ia în serios", a afirmat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Casa Albă nu a oferit oficial detalii despre motivul pentru care discuţiile au fost suspendate. Preşedintele american a afirmat, în schimb, că o decizie clară va fi luată în următoarele zile. Totuşi, reacţii au venit din partea oficialilor ruşi.

"Încetarea ostilităţilor ar reprezenta o contradicţie faţă de ceea ce s-a convenit la summitul de la mijlocul lunii august în Alaska, Aceste înţelegeri pornesc de la ideea subliniată chiar de preşedintele Trump: este nevoie de o pace durabilă, pe termen lung, nu de un armistiţiu temporar care nu ar rezolva nimic", a spus Serghei Lavrov, ministrul rus de externe.

"Nu poţi amâna ceva ce nu a fost definit", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Potrivit Bloomberg, Europa şi Ucraina ar pregăti acum un plan de pace în 12 puncte, care ar opri războiul pe actuala linie a frontului. Un comitet condus de Donald Trump ar supraveghea aplicarea acordului. Planul include întoarcerea copiilor deportaţi, schimb de prizonieri, garanţii de securitate pentru Ucraina, fonduri pentru reconstrucţie și o cale rapidă spre aderarea la Uniunea Europeană. Iar sancţiunile împotriva Rusiei ar fi ridicate treptat.

Dacă totuşi va avea loc un summit, Bulgaria a anunţat că-i va da undă verde lui Vladimir Putin să-i traverseze spaţiul aerian în drum spre Budapesta. Prim-ministrul Poloniei, Radoslav Sikorski, a declarat, în schimb, că ţara ar putea să escorteze avionul şi să dea curs mandatului internaţional de arestare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă daţi trei paşi în spate când vedeţi o pisică neagră? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰