La doar o zi după discuțiile dintre președinții SUA și Rusia despre posibile schimburi de teritorii în Ucraina, armata Kievului a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumî, în timp ce trupele ruse au lansat 505 atacuri în 24 de ore asupra a 10 localități din regiunea Zaporojie.

Armata ucraineană avansează în Sumî, anunță Statul Major, în timp ce rușii au cucerit 2 sate în Donețk - Facebook

"Soldaţii ucraineni continuă să distrugă activ inamicul şi să elibereze aşezările noastre", a scris Statul Major al Ucrainei pe Telegram. Armata a adăugat că unităţile ucrainene au realizat câştiguri în mai multe zone din Sumî.

Progresele raportate vin la doar o zi după întâlnirea dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump, în timpul căreia cei doi ar fi discutat despre un acord care ar include cedarea teritoriilor ucrainene neocupate Rusiei.

Ca parte a acordului, Rusia s-ar retrage din părţi ale oblasturilor Sumî şi Harkov, în schimbul părţilor controlate de Ucraina din oblasturile parţial ocupate Doneţk şi Lugansk.

Articolul continuă după reclamă

Între timp, în estul Ucrainei, forţele ruse ar fi capturat încă două sate din regiunea Doneţk. Volodimir Zelenski a recunoscut într-o postare pe social media că situaţia din rămâne "extrem de dificilă", dar a precizat că trupele ucrainene au lansat contraatacuri de succes. Potrivit Statului Major, forţele ucrainene au avansat şi în apropiere de Dobropillia şi Pokrovsk, în regiunea Doneţk.

Rușii au cucerit două sate din Donețk

Forțele ruse au capturat satele Popiv Yar, situat la sud-vest de Dobropillia, și Ivano-Darivka, aflat la nord-est de Sloviansk. Luptele continuă, pe măsură ce trupele ruse încearcă să-și extindă controlul în apropiere de Novyi Shakhove, vest de Vuhledar, și intensifică atacurile către Ivanivka, o localitate din sectorul Dobropillia, se arată în declarația Grupului Forțelor Dnipro al Ucrainei.

Potrivit armatei, forțele ruse au continuat acțiunile ofensive în apropierea orașelor Rodynske, Myroliubivka, Pokrovsk, Novoekonomichne, Novoukrainka și Zvirove, încercând să ajungă la granița administrativă a regiunii Donețk.

505 atacuri rusești în Zaporojie, la o zi după summitul istoric

Trupele ruse au lansat în ultimele 24 de ore - la o zi după întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin - 505 atacuri împotriva a zece localităţi din regiunea Zaporojie, a informat administratorul militar al zonei, Ivan Fedorov, pe contul său de Telegram.

Din aceste numeroase atacuri, 15 au fost atacuri aeriene asupra localităţilor Preobrazenka, Novodanilivka, Mala, Tokmak şi Biloria. De asemenea, au fost înregistrate 343 de atacuri cu drone.

Autorităţile ucrainene au primit 15 rapoarte de daune asupra unor locuinţe, apartamente, vehicule şi instituţii de educaţie. Până în prezent nu s-au raportat răniţi civili. Cu o zi înainte, în schimb, în regiunea Doneţk, cinci persoane au murit ca urmare a atacurilor ruseşti, iar alte patru au fost rănite.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Val de tragedii pe litoral. Credeți că salvamarii fac tot ce trebuie pentru a le preveni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰