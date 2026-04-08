Armistiţiul cu Iranul îi oferă lui Trump o cale de ieşire din război, dar preţul plătit este mare

Armistiţiul de două săptămâni convenit între Statele Unite și Iran oferă președintelui Donald Trump o cale de ieșire dintr-un conflict care amenința să escaladeze într-un război în toată regula, permițând suspendarea atacurilor și deschiderea negocierilor de pace, potrivit unei analize BBC .

SUA și Iranul au ajuns la un acord de încetare a focului timp de două săptămâni, după ce Donald Trump a amenințat Teheranul că va eradica întreaga civilizaţie iraniană. La 18:32, ora Washingtonului, liderul de la Casa Albă a anunțat pe Truth Social că SUA și Iranul au ajuns "foarte aproape" de un acord de pace definitiv și că a acceptat acest armistițiu parţial pentru a permite continuarea negocierilor.

Anunţul a fost făcut cu doar câteva ore înainte de expirarea ultimatumului lui Trump, care a ameninţat cu lovituri masive asupra infrastructurii energetice și de transport iraniene. În armistiţiu se cere Iranului să oprească ostilitățile și să deschidă complet Strâmtoarea Ormuz pentru traficul comercial. Teheranul a spus că va respecta această condiție, păstrând totuși controlul asupra strâmtorii.

Evitarea unei alegeri dificile

Articolul continuă după reclamă

Prin acest acord, Trump a reușit să evite o alegere dificilă: fie escaladarea conflictului, fie cedarea, care i-ar fi afectat credibilitatea. Totuși, armistițiul poate fi doar o soluție temporară.

În următoarele două săptămâni, SUA și Iranul vor continua negocierile pentru un acord permanent. După anunț, prețul petrolului european a scăzut sub 100 de dolari pe baril, iar bursele americane au urcat, semnalând că pericolul imediat s-a diminuat.

Tensiunea a fost amplificată marți dimineață de amenințarea lui Trump că o "civilizație întreagă va muri în această noapte". Amenințările furibunde ale președintelui american au stârnit reacţii puternice şi critici din partea liderilor mondiali.

Mai mulți democrați au cerut chiar demiterea lui Trump. Chiar și unii republicani apropiați de liderul de la Casa Albă l-au criticat. Congresmanul Austin Scott din Georgia a spus că declarațiile președintelui sunt contraproductive. Senatorul Ron Johnson a avertizat că ar fi o greșeală uriașă dacă Trump ar continua bombardamentele, iar senatoarea Lisa Murkowski din Alaska a adăugat că amenințarea "nu poate fi justificată ca tactică de negociere".

Casa Albă susține că presiunea a funcționat. În postarea de pe Truth Social, Trump a afirmat că SUA și-au atins și depășit toate obiectivele militare. Iranul a acceptat să permită trecerea sigură a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, coordonată cu forțele sale armate.

Momentan, însă, Trump a obținut o victorie politică parțială. Amenințarea sa a dus la un armistițiu temporar, dar costurile pe termen lung, atât pentru SUA, cât și pentru Orientul Mijlociu, rămân încă neclare.

Ce știm despre armistițiul de două săptămâni:

Iran și SUA au convenit asupra unui armistițiu condiționat, care permite trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Armistițiul a fost mediat de Pakistan și a intrat în vigoare cu două ore înainte de expirarea ultimatumului lui Trump

Trump a afirmat că suspendă bombardamentele timp de două săptămâni, dacă Iranul redeschide strâmtoarea.

Iranul a transmis un plan în zece puncte, care include încetarea totală a războiului în Iran, Irak, Liban și Yemen, ridicarea sancțiunilor, eliberarea fondurilor blocate și angajamentul de a nu dezvolta arme nucleare.

Israelul susține decizia SUA de a suspenda atacurile, dar armistițiul nu include Libanul, unde forțele israeliene continuă operațiunile împotriva Hezbollah.

Pakistanul a invitat delegațiile să se întâlnească vineri la Islamabad pentru negocieri finale, însă pozițiile celor două țări încă diferă, iar drumul spre un acord permanent rămâne dificil.

Petrolul şi gazele au scăzut cu 15 şi 20% în Europa, după anunţarea armistiţiului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă? Acasă În vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰