România face eforturi diplomatice să mai reducă din furia Iranului. Ministrul de externe de la Bucureşti a discutat la telefon cu omologul său iranian, după ce Teheranul a ameninţat din nou că ne va trage la răspundere pentru că am permis avioanelor americane de luptă să staţioneze la noi. Între timp, armistiţiul din Orient pare să existe doar pe hârtie. După ce a acuzat Iranul că atacă navele comerciale şi încalcă acordul, Donald Trump a trecut şi la fapte: Statele Unite au lovit în ultimele ore mai multe obiective militare ale iranienilor din apropierea Strâmtorii Ormuz.

Atacurile, primele de la semnarea memorandumului, au durat o oră şi jumătate şi au vizat mai multe obiective militare ale iranienilor din apropierea Strâmtorii Ormuz. În replică, Gărzile Revoluţiei Islamice susţin că au lovit poziţii militare americane din regiune.

"Evident, aceasta este o încălcare prostească a acordului nostru de armistiţiu", a anuțat Donald Trump.

Într-o ieşire nervoasă pe reţelele sociale, premergătoare bombardamentelor, liderul american a acuzat Teheranul că a atacat cu drone kamikaze mai multe nave care traversau strâmtoarea Ormuz.

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"Nu-mi place că au tras un foc - de fapt, patru, dintre care trei le-am doborât - asupra unei nave. Nu era o navă aliată, dar era o navă. O navă foarte scumpă. Şi, deşi a scăpat cu bine, a suferit mici avarii", a declarat preşedintele SUA.

Situaţia tensionată a fost discutată la telefon şi de ministrul român al Afacerilor Externa cu omologul său iranian. Convorbirea vine şi după ce Teheranul a ameninţat din nou că ne va trage la răspundere pentru că am permis avioanelor americane de luptă să staţioneze la noi. În discuţia cu oficialul de la Teheran, Oana Ţoiu a insistat că e necesară redeschiderea strâmtorii Ormuz precum şi restabilirea libertatăţii de navigaţie.

Iranul a insistat însă în ultimele zile că va continua să deţină controlul asupra traficului şi chiar să perceapă taxe.

"Dorim să menţinem securitatea în Strâmtoarea Ormuz. Trebuie să instituim mecanisme de asigurare, astfel încât, în cazul în care se produc incidente, navele care se confruntă cu probleme să beneficieze de acoperire. /taie/ 0.20 - 0.28 Costurile nu pot fi suportate de poporul iranian. Acestea trebuie colectate de la cei care transportă petrol prin această strâmtoare", a declarat Mohsen Rezaei, consilier militar de rang înalt al liderului suprem al Iranului.

Şi Omanul a informat oficialii europeni că NU consideră fezabilă o revenire la regimul de dinainte de război în Strâmtoare.

Mai vin şi veşti bune. Israelul, Libanul şi Statele Unite au semnat la Washington un acord. Înţelegerea, anunţată de secretarul de stat Marco Rubio, prevede retragerea forţelor israeliene din două zone din sudul Libanului şi transferul acestora sub controlul armatei libaneze.