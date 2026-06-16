Semyon Skrepetsky, pe numele real Robert Kuzovkov, a fost împuşcat mortal luni dimineaţă, într-o parcare din oraşul aflat în estul Poloniei, aproape de graniţa cu Belarus, potrivit TVP .

Artist rus critic al lui Putin, împuşcat mortal într-o parcare din Polonia. Doi belaruşi au fost reţinuţi - Profimedia

Procurorul Marcin Kozak a declarat că "un bărbat neidentificat a tras trei focuri de armă asupra victimei".

"După ce bărbatul a căzut, atacatorul s-a apropiat şi a mai tras două focuri de la mică distanţă. Examinarea trupului a arătat cinci plăgi de intrare şi două de ieşire, la nivelul capului şi pieptului", a spus procurorul.

Referindu-se la victimă, Kozak a precizat: "Desfăşura activităţi artistice prin care îşi exprima criticile faţă de acţiunile şi deciziile actuale ale autorităţilor ruse".

Articolul continuă după reclamă

Doi cetăţeni belaruşi, reţinuţi

Procurorul a adăugat că doi cetăţeni belaruşi, în vârstă de 33 şi 37 de ani, "au fost reţinuţi în apropierea consulatului Belarusului din Biała Podlaska".

"Implicarea lor în acest caz este investigată; nu au fost formulate acuzaţii. Sunt în desfăşurare demersuri intense pentru a verifica eventuala implicare a celor doi bărbaţi", a mai spus el.

Skrepetsky, cunoscut pentru apariţiile sale publice în care îl ironiza pe Vladimir Putin, critica războiul Moscovei împotriva Ucrainei şi participa la proteste în Belarus, locuia de mai mulţi ani în oraşul polonez.

Caricaturistul a organizat un protest în faţa Ambasadei Rusiei cu 3 zile înaintea asasinatului

Pe 12 iunie, cu trei zile înainte de crimă, Skrepetsky a organizat un protest în faţa ambasadei Rusiei din Berlin, în timpul căruia a scos un steag rusesc dintr-o deschizătură din spatele pantalonilor şi l-a aruncat la gunoi. Ulterior, artistul s-a plimbat în apropierea ambasadei ţinând în mână un tablou care îl înfăţişa pe Stalin cu un Putin bebeluş.

Cu aproximativ o oră înainte de crimă, el a scris pe canalul său de Telegram că protestul "a fost foarte apreciat de patrioţii ruşi" şi că fusese ameninţat cu violul.