Atac armat la o biserică din SUA. Cel puțin 2 morți, mai mulți răniți. Atacatorul a fost împușcat de polițiști

Cel puțin două persoane au murit și mai multe au fost rănite după ce un bărbat în vârstă de 40 de ani a intrat cu mașina prin ușa unei biserici din Grand Blanc, Michigan, duminică dimineață, apoi a deschis focul asupra enoriașilor și a dat foc clădirii, au anunțat autoritățile, potrivit CNN. Atacatorul a fost împușcat mortal de polițiști.

de Redactia Observator

la 28.09.2025 , 23:56
Atac armat la o biserică din SUA. Cel puțin 2 morți, mai mulți răniți. Atacatorul a fost împușcat de polițiști - Profimedia Images

Atacul a avut loc în orașul Grand Blanc, la aproximativ 97 km nord-vest de Detroit, în timpul unei slujbe la care participau sute de persoane. "Atacatorul a ieșit din vehicul trăgând mai multe focuri asupra persoanelor din biserică", a declarat șeful poliției, William Renye.

Suspectul, identificat drept un bărbat de 40 de ani din Burton, Michigan, ar fi folosit o armă de tip asalt. Două echipaje de poliție au intrat în schimb de focuri cu el și l-au ucis. Poliția consideră că a acționat singur.

Potrivit autorităților, incendiul din biserică ar fi fost declanșat în mod "deliberat", iar unele persoane nu au reușit să iasă la timp. Flăcările au fost ulterior stinse, însă poliția se așteaptă să găsească și alte victime după securizarea zonei. Răniții au fost transportați la spitalele din apropiere, iar unii se află în stare critică.

Mesajul lui Trump

Ancheta este în desfășurare. Poliția urmează să percheziționeze locuința suspectului și să-i analizeze telefonul pentru a stabili motivul atacului. FBI a trimis în zonă aproximativ 100 de agenți pentru a lua declarații martorilor, iar geniştii au verificat un obiect suspect găsit pe terenul bisericii.

Oficiali americani, inclusiv procurorul general Pam Bondi și Donald Trump au transmis că au fost informați despre atac. Într-o postare pe Truth Social, Trump a scris că împușcăturile "par a fi încă un atac țintit asupra creștinilor din Statele Unite" și a precizat că FBI se află la fața locului.

