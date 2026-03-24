O bază a Forțelor Speciale internaţionale din nordul Irakului a respins aseară un număr record de 14 drone sinucigașe iraniene, într-o escaladare dramatică a conflictului.

Atac masiv al Iranului asupra unei baze militare din nordul Irakului. 14 drone sinucigaşe au fost doborâte - Profimedia

În ciuda faptului că președintele american Donald Trump a oferit o ramură de măslin regimului de la Teheran, armata sa a lansat cel mai mare atac de până acum asupra trupelor britanice, relatează Daily Mail.

Baza Forțelor Speciale din Erbil, în sectorul controlat de kurzi din nordul Irakului, a fost vizată de Iran în ultimele săptămâni. Peste 50 de drone iraniene au fost îndreptate spre tabăra multinațională, deși cifra ar putea fi mult mai mare.

Un atac iranian de la începutul acestei luni a ucis un soldat francez care efectua un exercițiu de antrenament antiterorist.

La acea vreme, președintele francez Emmanuel Macron a condamnat atacul iranian ca fiind "inacceptabil".

Același atac i-a convins pe italieni să își retragă forțele terestre, în ciuda faptului că niciun italian nu a fost rănit. Aproximativ 102 soldați italieni s-au întors acasă, în timp ce 40 s-au relocat în Iordania.

Aceasta a fost o lovitură şi pentru președintele Trump, având în vedere relația sa cu prim-ministrul de dreapta al țării, Georgia Meloni.

Cele 14 drone au fost distruse de Regimentul de elită al Forțelor Aeriene Regale, specializat în protejarea bazelor folosind sisteme de rachete sol-aer. Rapid Sentry este un sistem montat pe vehicul care lansează rachete ușoare multirol.

Prima linie de apărare este reprezentată de dronele Orcus fără echipaj, care patrulează spațiul aerian din jurul orașului Erbil. Un alt sistem al Regimentului RAF, Ninja, este capabil să intercepteze drone prin piratarea sistemelor de ghidare.

Regimentul RAF a exersat interceptarea dronelor inamice în cadrul unui exercițiu din Țara Galilor, înainte de a fi desfășurat în nordul Irakului. Exercițiile de la Poligonul de Apărare Aeriană Manorbier din Pembrokeshire s-au dovedit eficiente în zona de război.

Peste 500 de soldați britanici suplimentari din toate forțele au fost desfășurați în Orientul Mijlociu și în Mediterana de Est pentru a combate amenințarea iraniană.

Însă, într-o mișcare extrem de controversată, o navă de război a Marinei Regale, HMS Duncan, a ajuns în apele cipriote abia la începutul acestei săptămâni. Distrugătorul, care ar fi oferit o prezență liniștitoare în zona de conflict - și ar fi putut preveni un atac iranian asupra RAF Akrotiri, baza britanică de pe insulă - a petrecut săptămâni întregi în docuri înainte de a fi declarat apt de navigație.

