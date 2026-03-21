Ministerul Apărării a anunţat că cei 117 militari români din Irak s-au întors acasă din cauza războiului

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că cei 117 militari români din Irak au revenit în ţară, iar repatrierea a fost realizată cu sprijinul structurilor NATO şi al partenerilor internaţionali. Ei au fost relocaţi iniţial în baze din Turcia şi Germania, fiind ulterior transportaţi în ţară cu aeronave militare.

"Toţi cei 117 militari români dislocaţi în teatrul de operaţii din Irak au revenit în România în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, ca urmare a deciziei de ajustare a posturii NATO în cadrul misiunii NATO Mission Iraq. Repatrierea a fost realizată în condiţii de siguranţă, prin efort coordonat la nivel aliat, cu sprijinul structurilor NATO şi al partenerilor internaţionali. Militarii români au fost relocaţi temporar în bazele Incirlik (Turcia) şi Ramstein (Germania), de unde au fost ulterior transportaţi în ţară cu aeronave militare", au transmis, sâmbătă, reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Potrivit acestora, decizia de retragere a fost determinată de "evoluţiile recente ale situaţiei de securitate din regiune, măsurile adoptate având ca prioritate protecţia personalului dislocat".

MApN a menţionat că pe întreaga durată a participării la misiunea NATO din Irak militarii români din Batalionul 2 Infanterie Călugareni au avut ca misiune principală asigurarea protecţiei personalului şi a facilităţilor aliate şi au demonstrat profesionalism şi angajament în îndeplinirea atribuţiilor.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰