Atac armat la Ierusalim. 5 morți și 12 răniți după ce doi atacatori au deschis focul într-un autobuz

Cinci persoane au fost ucise și alte aproximativ 12 au fost rănite, dintre care şapte în stare gravă, în urma unui atac armat comis luni dimineață în Ierusalim, relatează Times of Israel actualizând bilanţul. Potrivit presei israeliene, doi "teroriști" au urcat într-un autobuz și au deschis focul asupra pasagerilor. Cei doi atacatori au fost "neutralizați" de forțele de securitate. Ministrul Apărării a avertizat că urmează represalii puternice împotriva Hamas.

Echipele de intervenție au ajuns la locul atacului armat în Ierusalim, pe 8 septembrie 2025 - Times of Israel / Serviciul de urgenţe israelian Magen David Adom

UPDATE: Bilanțul atacului armat din Ierusalim a ajuns la cinci morți, potrivit autorităților medicale. Patru victime au fost declarate decedate de către serviciul de ambulanță Magen David Adom, iar a cincea a murit ulterior la spital. Cel puțin șapte persoane sunt în stare gravă, două în stare moderată și trei cu răni ușoare. Cei doi atacatori au fost uciși la fața locului de un soldat și un evreu ultra‑ortodox, înarmat.

Cel puțin 4 persoane au fost ucise și alte 15 au fost rănite dintre care 5 în stare gravă, într-un atac armat comis luni la Ierusalim de doi atacatori care au fost neutralizați la fața locului, au informat poliția israeliană și serviciul de urgențe, citate de Times of Israel.

Serviciul de ambulanță Magen David Adom anunță că cinci victime aflate în stare gravă au fost transportate la spitale. Mai multe alte persoane au suferit răni ușoare, au mai precizat autoritățile.

Potrivit postului Channel 12, doi "teroriști" ar fi urcat într-un autobuz și au deschis focul asupra pasagerilor. Cei doi atacatori ar fi palestinieni din Cisiordania, scrie Times of Israel. În atac, ar fi fost folosită o armă automată artizanală de tip "Carlo".

Atacul a amânat audierea premierului Benjamin Netanyahu în procesul său penal.

