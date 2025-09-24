Antena Meniu Search
Atacatorul lui Trump din 2024 a vrut să se înjunghie în gât cu un pix după ce a fost găsit vinovat

Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva preşedintelui american Donald Trump, pe terenul său de golf din Florida, în 2024, cu două luni înainte de alegeri, a fost găsit vinovat marţi. Acesta a încercat să se rănească cu un stilou după verdict, relatează mai multe publicaţii americane, scrie AFP, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 24.09.2025 , 07:32
Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost găsit vinovat de un juriu pentru toate capetele de acuzare, între care tentativa de asasinat asupra unui candidat la preşedinţie, care poate fi pedepsită cu închisoarea pe viaţă. Pronunţarea pedepsei a fost stabilită pentru 18 decembrie.

După citirea verdictului într-un tribunal federal din Florida (sud-est), inculpatul a încercat să se înjunghie cu un stilou, dar gardienii au intervenit pentru a-l opri, au relatat Fox News şi NBC.

Trump: Un moment foarte important pentru justiţie în Florida

Articolul continuă după reclamă

Donald Trump a salutat pe platforma sa Truth Social "un moment foarte important pentru justiţie în America", în timp ce secretara Justiţiei, Pam Bondi, a salutat pe X un verdict care "ilustrează angajamentul Departamentului de Justiţie de a-i pedepsi pe toţi cei care participă la violenţa politică".

