Atac armat la o bancă din Florida, din cauza unei datorii. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum un bărbat a intrat cu mașina prin gardul de securitate al complexului unde se afla banca și apoi a deschis focul în curte și în cantină.

O angajată în vârstă de 41 de ani a fost ucisă pe loc. Câteva secunde mai târziu, agresorul a fost împușcat mortal la rândul lui de unul dintre agenții de pază ai instituției.

Presa locală a dezvăluit că totul a pornit de la o citație în instanță a băncii, care încerca să recupereze datoria de 2.500 de dolari pe care atacatorul o acumulase pe cardurile de credit.