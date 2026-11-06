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Video Atac armat surprins de camere în Florida. Un bărbat a ucis o angajată, apoi a fost împușcat de paznic

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Editor Cezara Radu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.11.2026, 17:17 | Modificat la 06.11.2026, 17:17

Atac armat la o bancă din Florida, din cauza unei datorii. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum un bărbat a intrat cu mașina prin gardul de securitate al complexului unde se afla banca și apoi a deschis focul în curte și în cantină.

O angajată în vârstă de 41 de ani a fost ucisă pe loc. Câteva secunde mai târziu, agresorul a fost împușcat mortal la rândul lui de unul dintre agenții de pază ai instituției.

Presa locală a dezvăluit că totul a pornit de la o citație în instanță a băncii, care încerca să recupereze datoria de 2.500 de dolari pe care atacatorul o acumulase pe cardurile de credit.

Cezara Radu
Cezara Radu
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