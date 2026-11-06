Un hoț român a jefuit o casă din Italia, apoi a adormit în patul proprietarilor. Cum l-au prins carabinierii

Un român de 42 de ani a intrat într-o locuință pentru a fura mai multe obiecte de valoare, a răscolit camerele și și-a însușit câteva bunuri. În loc să plece însă, a decis să se odihnească chiar în casa în care intrase prin efracție. Dimineața, a fost găsit dormind de către carabinieri, care l-au arestat.

Un hoț român a fost atât de obosit încât s-a culcat în patul din locuința pe care o jefuise - Sursa: Profimedia

Incidentul a avut loc în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, în localitatea Pratovecchio Stia, din provincia Arezzo, Italia, într-o a doua locuință situată într-o zonă mai izolată din Casentino. Suspectul este un cetățean român în vârstă de 42 de ani, cu antecedente pentru fapte similare, acuzat de furt din locuință, scrie publicaţia Leggo.

Oboseala, frigul şi alcoolul l-ar fi determinat să se pună la somn

Bărbatul ar fi forțat o cale de acces, profitând de faptul că proprietarii nu erau acasă, apoi a început să caute prin camere și a luat câteva obiecte de valoare redusă. Ulterior, oboseala, frigul și consumul de alcool l-ar fi făcut să se așeze în pat și să adoarmă.

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Carabinierii au comentat ironic situația, după intervenție: "S-a instalat confortabil într-un pat dintr-o casă care nu îi aparținea, probabil doborât de alcool și de temperaturile scăzute din timpul nopții, transformând un furt într-o trezire direct în cătușe".

O vecină a alertat autoritățile

Polițiștii au fost alertați de o vecină, care a observat mișcări neobișnuite în apropierea locuinței. Femeia a sunat imediat la numărul de urgență 112.

"Am observat persoane străine și lucruri care nu erau la locul lor într-o casă care, în această perioadă, este de obicei nelocuită. Am preferat să anunțăm imediat forțele de ordine", au povestit câțiva localnici.

Ajunși la fața locului, carabinierii au intrat în locuință și l-au găsit pe bărbat încă adormit. Acesta a fost arestat și se află la dispoziția autorităților judiciare, care urmează să decidă asupra confirmării arestării.

Potrivit primelor informații, românul ajunsese în zona Casentino cu trenul pentru a lucra în construcții și își căuta un loc unde să stea. Căutarea unei cazări s-ar fi încheiat însă cu intrarea prin efracție într-o locuință și cu o noapte petrecută în patul proprietarilor.