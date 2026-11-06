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Trump dă vina pe alegători pentru prăbușirea pieței bursiere: "Tâmpocraţii" au avut o zi mare marţi

Trump dă vina pe alegători pentru prăbușirea pieței bursiere: "Tâmpocraţii" au avut o zi mare marţi - Profimedia
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Editor L.B. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 06.11.2026, 11:36 | Modificat la 06.11.2026, 11:38

Președintele american Donald Trump a afirmat joi seară că responsabilitatea pentru prăbușirea istorică a pieței bursiere le aparține în totalitate alegătorilor, potrivit Axios.

La două zile după ce republicanii au pierdut alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial la un scor istoric, preşedintele i-a criticat dur pe alegătorii care i-au respins candidaţii şi mesajul.

Acţiunile au înregistrat o scădere bruscă joi, indicele Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, scăzând cu peste 5% pe fondul vânzărilor masive de acţiuni legate de inteligenţa artificială (IA). Investitorii sunt îngrijoraţi cu privire la viitorul dezvoltării IA - şi al centrelor de date care susţin această tehnologie - după ce „valul albastru” de marţi a adus la putere candidaţi care au promovat în campanie restricţionarea IA.

"Bursa s-a prăbuşit astăzi pentru că "Tâmpocraţii" au avut o zi mare marţi. E atât de trist să văd asta, nu aveţi pe cine să daţi vina decât pe voi înşivă!",  a postat Trump pe Truth Social.

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Prăbuşirea de joi a fost o reacţie neobişnuit de întârziată. De fapt, piaţa a înregistrat o creştere masivă miercuri, pe măsură ce rezultatele iniţiale ale alegerilor au devenit evidente. Trump s-a grăbit să-şi atribuie meritul, la momentul respectiv, pentru condiţiile care au dus la acele maxime ale pieţei.

Contractele futures pe acţiuni erau din nou în scădere în tranzacţiile pre-piaţă de joi seara, iar pieţele asiatice erau, de asemenea, în general în scădere, indicând posibilitatea unei alte zile dificile vineri.

L.B.
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