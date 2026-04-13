Au comis păcatul capital de Paşte. Români arestaţi în Italia, după ce au ucis un bărbat în faţa fiului său

Au comis păcatul capital chiar în ziua de Paşte. Doi români au fost arestaţi în Italia, după ce au ucis un bărbat chiar în faţa soţiei şi a fiului său de 11 ani. Giacomo Bongiorni, în vârstă de 47 de ani, le ceruse huliganilor, care făceau parte dintr-o gaşcă, să nu mai arunce cu sticle în vitrina unui magazin.

Supăraţi că au fost deranjaţi, mai mulţi tineri, printre care se aflau şi minori, l-au atacat pe italian. Doi dintre atacatori, românii Ionuț Alexandru Miron, în vârstă de 23 de ani, și Eduard Alin Căruțașu, în vârstă de 19 ani, au fost mai târziu identificaţi şi arestaţi. Aceștia sunt acuzați de complicitate la omor voluntar, scrie unionesarda.it.

Filmul tragediei

Un avertisment de a nu mai arunca sticle într-un magazin a fost suficient pentru a dezlănțui furia bandei de tineri. Giacomo Bongiorni, în vârstă de 47 de ani, a murit sub ochii fiului său de 11 ani și ai partenerei sale, aseară în Piazza Felice Palma din Massa, în centrul istoric al orașului, la o aruncătură de băț de primărie.

Atacat, italianul a căzut la pământ, lovindu-se cu capul de asfalt. A intrat ulterior în stop cardiac, care s-a dovedit fatal. Încercările îndelungate ale echipelor de intervenție de urgență de a-l salva au fost în zadar.

Conform rapoartelor, Bongiorni își petrecea noaptea de sâmbătă în centrul orașului cu mai mulți membri ai familiei, inclusiv cumnatul său și fiul său de 11 ani, care au fost martori la scenă împreună cu iubita sa. După miezul nopții, un grup de aproximativ zece tineri vizibil beți ar fi început să arunce cu sticle și pahare în vitrina unui magazin din piață. Bongiorni și cumnatul său i-ar fi îndemnat să se oprească. În acel moment, tinerii ar fi atacat, apoi ar fi fugit. Bărbatul în vârstă de 47 de ani a rămas la pământ. Cumnatul victimei a fost spitalizat cu fracturi. Fiul lui Bongiorni a fost dus la spitalul din Massa în stare de șoc, la fel ca și mama lui și partenera lui Bongiorni, care ar fi fost sedată.

Carabinierii, care au intervenit imediat, i-au identificat rapid pe toți indivizii implicați, potrivit parchetului. Au fost efectuate apoi percheziții și a fost confiscat material util anchetei. De asemenea, au fost examinate camerele de supraveghere. Procurorul aflat în serviciu a efectuat în această dimineață interogatorii și interviuri cu martorii. Ancheta se desfășoară în colaborare cu Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori din Genova.

Alte informații utile ar putea ieși la iveală din autopsie, care va fi efectuată în zilele următoare. Audierile preliminare vor avea loc la începutul săptămânii viitoare în fața judecătorului de instrucție de la Tribunalul Massa.

Cine a fost Giacomo Bongiorni

Bongiorni, născut în Viareggio, dar crescut în Massa, a locuit în zona Mirteto și a lucrat la Tecnoservice impianti Massa. Pe lângă partenera și fiul său, lasă în urmă și o fiică în vârstă de 18 ani. Un buchet mare de flori albe a fost depus în piața unde s-a produs tragedia. „În numele orașului, exprim profunda durere și șoc față de acest episod de violență fără precedent, agravat de motive banale, care a șocat întreaga comunitate”, a subliniat primarul Francesco Persiani. „Transmit cele mai sincere condoleanțe și compasiunea mea familiei lui Giacomo Bongiorni, care a fost profund afectată de o tragedie atât de gravă și nedreaptă. O zi de doliu va fi declarată în ziua înmormântării”.

Giacomo Bongiorni „a văzut niște copii purtându-se urât și le-a spus ceva: de aceea l-au ucis, chiar sub ochii fiului său. Așa că mă întreb: ce devenim? Ce transmitem ca adulți noilor generații? Aceste întrebări nu au răspunsuri ușoare și sunt precaut cu oricine crede că are unul pregătit”, subliniază episcopul Mario Vaccari, care anunță că va fi organizată un priveghi pentru bărbatul în vârstă de 47 de ani.

Francesca Fialdini, prezentatoare de televiziune Rai, originară din Massa, își amintește și ea de Bongiorni: „A fost coleg de clasă cu mine”, a scris ea pe rețelele de socializare. „A ști că a murit din cauza unor violențe degenerate, comise de copii, este dublu dureros. Giacomo a fost tată și s-a comportat ca atare, precum și ca cetățean. Acum jelesc un tovarăș de joacă, un tată și, de asemenea, un copil, fiul său, care a văzut totul.”

Cine sunt românii arestaţi

Cei doi tineri arestați duminică seara în Massa sub acuzația de omor voluntar cu circumstanţe agravante sunt ambii de origine română. Cei doi, alături de alții inclusiv un minor reținut, l-ar fi bătut și ucis pe Giacomo Bongiorni, în vârstă de 47 de ani, după ce cumnatul bărbatului i-a certat că au aruncat cu sticle în geam.

Unul dintre ei este Eduardo Alin Căruţaşu, originar din Buzău şi stabilit în Massa. Pe profilul său de Facebook a ales să încarce o fotografie a Anonymous.

Celălalt este Alexandru Ionuț Miron, în vârstă de 23 de ani, care locuiește în Montignoso, o altă comună învecinată cu Massa.

