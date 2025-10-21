Scene de coșmar duminică seara, pe autostrada Rieti - Terni, în Italia. Unul dintre șoferii autocarului care transporta suporterii echipei de baschet Pistoia Basket a murit după ce vehiculul a fost atacat cu pietre la ieșirea din orașul Rieti. Bărbatul, în vârstă de 65 de ani, a fost lovit mortal de un bolovan care a străpuns parbrizul. Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru identificarea atacatorilor.

Autocar plin cu suporteri, atacat cu pietre în Italia. Unul dintre șoferi a fost ucis în fața pasagerilor - Captură X

Potrivit Corriere Fiorentino, tragedia a avut loc duminică seara, la Contigliano, în apropiere de Rieti. Autocarul, care transporta fanii echipei Pistoia Basket, se întorcea spre Toscana după meciul din Seria A2 dintre Rieti și Estra Pistoia, câștigat de oaspeți.

Conform primelor informații, imediat după ce escorta poliției a părăsit zona, vehiculul a fost atacat cu pietre și alte obiecte aruncate de persoane neidentificate.

Unul dintre bolovani a spart parbrizul și l-a lovit în plin pe al doilea șofer, aflat pe scaunul pasagerului. Impactul a fost fatal, notează publicația italiană. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Articolul continuă după reclamă

Celălalt șofer a scăpat nevătămat, deși un alt bolovan a fisurat geamul de pe partea sa.

Victima, un bărbat de 65 de ani din Florența

Șoferul decedat a fost identificat drept Raffaele Marianella, în vârstă de 65 de ani, originar din Roma, dar rezident la Florența. El era unul dintre cei doi conducători ai autocarului care transporta suporterii "alb-roșii" ai echipei Pistoia.

La bord se aflau fani ai clubului, întorși din deplasarea de la PalaSojourner, unde avusese loc partida cu Sebastiani Basket Rieti. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție și carabinieri, pe lângă ambulanțele serviciului de urgență 118.

În timpul partidei, atmosfera devenise deja tensionată. Potrivit sursei citate, forțele de ordine au fost nevoite să intervină în tribune pentru a despărți cele două galerii.

După incidentul de pe șosea, autoritățile au deschis o anchetă amplă pentru a stabili circumstanțele exacte și pentru a-i identifica pe atacatori, care, potrivit martorilor, ar fi purtat cagule.

Reacția clubului Pistoia Basket

Clubul Pistoia Basket 2000 a transmis un mesaj oficial de condoleanțe și revoltă: "Pistoia Basket a aflat cu consternare vestea morții unuia dintre cei doi șoferi aflați în serviciu pe autocarul care transporta suporterii alb-roșii, la întoarcerea din deplasarea de la Rieti. În lumina primelor informații și în așteptarea concluziilor oficiale ale justiției, clubul se declară șocat de circumstanțele care au provocat tragedia. Președintele Joseph David și întregul club sunt alături de familia șoferului și împărtășesc durerea celor apropiați".

Primarul orașului Pistoia, Alessandro Tomasi, a condamnat atacul și a transmis condoleanțe familiei victimei: "Atacul cu pietre asupra autocarului suporterilor Pistoia Basket, după meciul cu Rieti, un act criminal care ne lasă fără cuvinte. Suntem alături de familia șoferului care a fost ucis. Gândurile noastre se îndreaptă către ei. Suntem în contact cu suporterii aflați în autocar și cu autoritățile care desfășoară ancheta".

Ministrul italian al Sportului, Andrea Abodi, a reacționat și el cu un mesaj de indignare, publicat pe rețeaua X: "Dar cum este posibil să mori așa, în timp ce te întorci acasă după un meci de baschet? Este șocant atacul comis în această seară lângă Rieti de către delincvenți care s-au transformat în asasini și care nu vor putea fi numiți niciodată suporteri. Transmitem condoleanțe familiei celui de-al doilea șofer al autocarului suporterilor din Pistoia, ucis de această nebunie criminală".

Poliția și carabinierii au demarat o anchetă amplă pentru a-i identifica pe cei care au aruncat pietrele și au provocat tragedia. Potrivit anchetatorilor, atacatorii ar fi acționat coordonat și ar fi avut fețele acoperite.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰