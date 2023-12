Vezi și

În Gaza, soldaţii israelieni scotocesc casă după casă în căutarea teroriştilor. Pe plan internaţional, nu operaţiunea terestră este o problemă, ci atacurile aeriene care au făcut mii de victime în rândul populaţiei civile şi atrag tot mai multe critici. În ultimele două zile, 90 de oameni ar fi murit în tabăra de refugiaţi Jabalia, din nord. Alţii au fost ucişi în sud, în Khan Younis. Armata israeliană neagă acuzaţiile şi spune că a oprit atacuri cu dronele tocmai pentru a proteja palestinienii din Gaza.

Armata israeliană susţine că teroriştii se ascund în spatele civililor

Apare, însă, alt incident care ridică semne de întrebare legate de capacitatea Israelului de a proteja civili. Două femei, mamă şi fiică, au fost ucise, în weekend, în curtea unei biserici catolice din Gaza. Patriarhia Latină din Ierusalim susţine că lunetistul a tras fără niciun avertisment. Tragedia vine după ce armata a recunoscut că a ucis din greşeală 3 ostatici pe care i-a confundat cu militanţi palestinieni. Noi informaţii spun că victimele duceau un steag alb pe care scria SOS. Politicieni din Franţa, Germania şi Marea Britanie cer încetarea imediată a focului.

"Există o dorință aproape generală de a obține această încetare a focului în beneficiul populației civile din Gaza, pe de o parte, dar și de a găsi o soluție pentru ostatici", a declarat Christophe Grudler, europarlamentar francez. În faţa presiunilor internaţionale, Statele Unite l-au trimis în Israel pe Şeful Pentagonului. Misiunea lui este să convingă Israelul să limiteze operaţiunea terestră din Gaza, pentru a proteja viaţa civililor. La Tel Aviv, zeci de oameni continuă să ceară un nou armistiţiu pentru eliberarea captivilor. Şeful Mossad şi directorul CIA au mers în Polonia, ca să discute cu premierul Qatarului, ţară care a intermediat şi primul acord cu Hamas.

Armata israeliană susţine că teroriştii se ascund în spatele civililor. Militarii au descoperit cel mai mare tunel săpat de Hamas sub Fâşia Gaza. La 400 de metri sub pământ, are peste patru kilometri lungime şi este dotat cu electricitate, ventilaţie, canalizare, reţele de comunicaţii, iar pereţii sunt din beton armat.

