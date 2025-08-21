Video Avertismentul MAE pentru românii din Serbia. Țara, măcinată în continuare de proteste violente
Românii care sunt în Serbia sau au drum pe acolo zilele sunt sfătuiţi de Ministerul Afacerilor Externe să stea departe de zonele în care au loc proteste. Sunt manifestații violente în orașele mari, inclusiv în Belgrad.
Belgradul nu este singurul oraş tulburat de manifestaţii. la fel sunt şi Novi Sad și Niš. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie.
Autorităţile recomandă cetăţenilor români să evite zonele afectate de proteste, să stea departe de locurile aglomerate şi să urmărească cu atenţie instrucţiunile forţelor de ordine, dar şi evoluţia situaţiei. Dacă este necesar, cetăţenii români aflaţi pe teritoriul Serbiei la numerele de urgenţă locale sau pot solicita sprijin la Ambasada României de la Belgrad.
A fost emis şi un apel la prudenţă: autorităţile susţin că situaţia poate evolua rapid iar cetăţenii români sunt încurajaţi să manifeste atenţie sporită şi să evite deplasările inutile în zonele respective.
Valul de proteste în masă a început încă de la sfârşitul anului trecut, după ce un acoperiş de la Gara Novi Sad s-a prăbuşit şi a provocat moartea mai multor persoane. Demonstraţiile, care au fost paşnice până acum, au evoluat iar în ultimele zile, preşedintele sârb a anunţat măsuri decisive şi a convocat o reuniune a Consiliului Naţional de Securitate.
