Românii care sunt în Serbia sau au drum pe acolo zilele sunt sfătuiţi de Ministerul Afacerilor Externe să stea departe de zonele în care au loc proteste. Sunt manifestații violente în orașele mari, inclusiv în Belgrad.

Belgradul nu este singurul oraş tulburat de manifestaţii. la fel sunt şi Novi Sad și Niš. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie.

Autorităţile recomandă cetăţenilor români să evite zonele afectate de proteste, să stea departe de locurile aglomerate şi să urmărească cu atenţie instrucţiunile forţelor de ordine, dar şi evoluţia situaţiei. Dacă este necesar, cetăţenii români aflaţi pe teritoriul Serbiei la numerele de urgenţă locale sau pot solicita sprijin la Ambasada României de la Belgrad.

A fost emis şi un apel la prudenţă: autorităţile susţin că situaţia poate evolua rapid iar cetăţenii români sunt încurajaţi să manifeste atenţie sporită şi să evite deplasările inutile în zonele respective.

Valul de proteste în masă a început încă de la sfârşitul anului trecut, după ce un acoperiş de la Gara Novi Sad s-a prăbuşit şi a provocat moartea mai multor persoane. Demonstraţiile, care au fost paşnice până acum, au evoluat iar în ultimele zile, preşedintele sârb a anunţat măsuri decisive şi a convocat o reuniune a Consiliului Naţional de Securitate.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰