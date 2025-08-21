Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Avertismentul MAE pentru românii din Serbia. Țara, măcinată în continuare de proteste violente

Românii care sunt în Serbia sau au drum pe acolo zilele sunt sfătuiţi de Ministerul Afacerilor Externe să stea departe de zonele în care au loc proteste. Sunt manifestații violente în orașele mari, inclusiv în Belgrad.

de Diana Severin

la 21.08.2025 , 18:26

Belgradul nu este singurul oraş tulburat de manifestaţii. la fel sunt şi Novi Sad și Niš. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie.

Autorităţile recomandă cetăţenilor români să evite zonele afectate de proteste, să stea departe de locurile aglomerate şi să urmărească cu atenţie instrucţiunile forţelor de ordine, dar şi evoluţia situaţiei. Dacă este necesar, cetăţenii români aflaţi pe teritoriul Serbiei la numerele de urgenţă locale sau pot solicita sprijin la Ambasada României de la Belgrad.

A fost emis şi un apel la prudenţă: autorităţile susţin că situaţia poate evolua rapid iar cetăţenii români sunt încurajaţi să manifeste atenţie sporită şi să evite deplasările inutile în zonele respective.

Valul de proteste în masă a început încă de la sfârşitul anului trecut, după ce un acoperiş de la Gara Novi Sad s-a prăbuşit şi a provocat moartea mai multor persoane. Demonstraţiile, care au fost paşnice până acum, au evoluat iar în ultimele zile, preşedintele sârb a anunţat măsuri decisive şi a convocat o reuniune a Consiliului Naţional de Securitate.

Diana Severin
Diana Severin Like

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

serbia proteste mae
Înapoi la Homepage
Jucătoarea de la US Open care cere bani pentru a ieşi la întâlnire: “Trimite-mi 1.000 de dolari și aranjăm”
Jucătoarea de la US Open care cere bani pentru a ieşi la întâlnire: &#8220;Trimite-mi 1.000 de dolari și aranjăm&#8221;
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii?
Observator » Ştiri externe » Avertismentul MAE pentru românii din Serbia. Țara, măcinată în continuare de proteste violente