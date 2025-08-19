Protestele din Serbia devin tot mai violente. În timp ce manifestanţii cer alegeri anticipate, preşedintele Alexandr Vucic denunţă un complot străin care vrea să-l dea jos de la putere. Alţi oficiali sârbi fac apel la ambasadele occidentale pentru rezolvarea crizei.

Revolta a explodat când unul dintre protestatari a aruncat cu pietre şi a spart geamurile unui sediu al partidului de guvernământ. Preşedintele ţării a coborât pentru prima dată în stradă şi s-a şi rănit la mână când a verificat unul dintre geamurle spartei. Alexander Vucic ameninţă din nou cu represalii dure.

"Nu vom da înapoi, nu vom fugi. Vom merge în fiecare loc, vom apărea în fiecare loc și ne vom ridica rezistența" a spus Aleksandr Vucic, preşedintele Serbiei.

Ministrul de Interne le cere protestatarilor să renunţe la violenţe. Cinci protestatri au fost reţinuţi de poliţie.

"Fac din nou apel la pace. Statul este mai puternic decât toți cei care invocă violența" a spus ministrul de Interne al Serbiei, Ivica Dacic.

Autorităţile, pe urmele protestatarilor ieşiţi în stradă

Oamenii au continuat să îşi strige nemulţumirile, însoţiţi aproape la fiecare pas de vehiculate blindate şi jandarmi dotaţi cu bastoane şi sprayuri cu gaz lacrimogen.

Opozanţii preşedintelui acuză creşterea corupţiei şi extinderea crimei organizate. Intervenţiile brutale ale poliţiei din ultimele zile au inflamat şi mai tare spiritele.

"Cred că ziua victoriei se apropie și că guvernul va trebui să accepte nu doar alegerile, ci și să accepte faptul că această societate s-a ridicat și că oamenii rezistă acestui sistem și că nu mai putem continua așa" a spus actorul Tihomir Stanic.

"Reacția brutală a poliției din ultimele zile nu a făcut decât să demonstreze că trăim într-o țară fără constituție și fără legi" a spus protestatrul Nenad Arsenijevic.

Preşedintele Parlamentului: Nu va exista un nou maidan

Şi preşedintele Parlamentului sârb condamnă scenele brutale care au loc pe străzi.

"La Belgrad, în Serbia nu va exista un nou maidan. Vom lupta cu toate mijloacele democratice, prin intermediul instituțiilor lăsate de strămoșii noștri" a spus Ana Brnabic, preşedintele Parlamentului din Serbia.

O şedinţă a Consiliului Naţional de Securitate a fost convocată de urgenţă marţi dimineaţă. Dar după circa două ore de discuţii niciunul dintre oficiali nu a oferit detalii despre măsurile ce vor fi luate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cunoaşteţi cupluri care şi-au amânat nunta din lipsă de bani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰