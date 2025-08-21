Ţările europene îi cer lui Donald Trump să trimită avioane americane în România ca să protejeze Ucraina

Ţările europene vor ca preşedintele american Donald Trump să trimită avioane F-35 în România pentru a descuraja Rusia să invadeze din nou Ucraina, scrie cotidianul britanic "The Times" .

Donald Trump a exclus desfăşurarea de trupe americane pe teren în Ucraina, dar a declarat că este dispus să ofere sprijin aerian, ca parte a garanţiilor de securitate oferite de SUA.

După întâlnirea de la Casa Albă, la care au participat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni, mai mulţi lideri militari au avut o reuniune la Washington pentru a discuta despre logistica sprijinului american. Generalul Dan Caine, preşedintele Statului Major Întrunit al SUA, i-a găzduit pe şefii armatelor din Marea Britanie, Germania, Franţa, Finlanda şi Italia pentru a discuta despre garanţiile de securitate americane, potrivit News.ro, care citează publicaţia The Times.

În prezent, NATO desfăşoară misiuni de poliţie aeriană deasupra Mării Negre de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu din România, care a fost un hub pentru forţele americane în timpul războiului din Irak şi este cea mai probabilă locaţie pentru avioanele americane, notează The Times.

În plus faţă de avioanele de vânătoare americane staţionate în România, ţările europene doresc garanţii pentru utilizarea în continuare a sateliţilor americani pentru GPS şi recunoaştere în Ucraina, potrivit cotidianului.

De asemenea, ţările europene doresc un angajament din partea SUA de a furniza Ucrainei rachete de apărare aeriană Patriot şi NASAMS pentru a contracara atacurile ruseşti, precum şi permisiunea de a zbura cu avioane de spionaj deasupra Mării Negre. Forţele aeriene britanice au efectuat misiuni de recunoaştere cu avioane Rivet Joint încă din primele zile ale războiului, dar avioanele fabricate de Boeing necesită aprobarea americană pentru a zbura, precizează The Times.

Ca parte a aşa-numitei Coaliţii de Voinţă, Marea Britanie s-a oferit să trimită avioane de vânătoare Typhoon în vestul Ucrainei şi o brigadă de 3.000-5.000 de soldaţi pentru a instrui armata ucraineană. Franţa, Canada şi Australia ar putea trimite, de asemenea, trupe în vestul Ucrainei.

