Avion prăbuşit în timpul unui spectacol aerian în Argentina. Aparatul a luat foc la sol, ambii piloţi au murit

Accident aviatic în timpul unui spectacol aerian din Córdoba, Argentina. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit şi a luat foc la impactul cu solul. Ambii piloţi au murit.

de Redactia Observator

la 14.09.2025 , 21:01
Aparatul privat, a cărui prezentare nu a fost aparent inclusă în programul oficial al spectacolului aerian, ar fi pierdut controlul înainte de a se prăbuși la sol în picaj.

Avionul a explodat la impact. Serviciile de urgență au intervenit rapid pentru a-i ajuta pe cei doi piloți aflați la bord, dar ambii au fost declarați morți la fața locului. Este posibil ca aeronava să fi făcut parte dintr-un segment „improvizat” al evenimentului.

Piloţii au murit la impact

Numele celor doi piloți care au murit în accident nu au fost făcute încă publice. Rapoartele inițiale sugerează că ar fi doi bărbați din Santa Fe, dar nu se cunosc alte detalii despre identitățile lor. Ancheta incidentului continuă.

Potrivit forțelor de ordine locale, nicio altă persoană nu a fost rănită în accidentul aviatic. Spectacolul a fost suspendat imediat după operațiunea de salvare. Zona a fost izolată pentru cei care nu lucrau în timp ce incendiul a fost stins, iar cei doi piloți au fost duși la spital. Cu toate acestea, nu s-a mai putut face nimic pentru cei doi.

