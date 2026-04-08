Live Text SUA şi Iran anunţă armistițiu temporar condiţionat şi redeschiderea Ormuz. Preţul petrolului a scăzut cu 15%

Război în Iran, ziua 40. La cererea Pakistanului, Donald Trump a anunţat un armistiţiu de două săptămâni cu Iranul. Liderul de la Casa Albă a cerut însă la schimb Republicii Islamice să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Acordul, acceptat şi de Teheran, vine după ore tensionate în care Trump şi-a intensificat atacurile şi ameninţase o civilizaţie întreagă cu moartea. În ciuda acordului, în statele din Golf, sirenele au sunat peste noapte. Preţurile petrolului au scăzut în schimb cu aproximativ 16%.

la 08.04.2026 07:50
08.04.2026, 10:30

Şi gazele naturale s-au ieftinit în Europa, după anunţul armistiţiului cu Iranul

Preţul gazelor naturale înregistra miercuri dimineaţa o scădere puternică în Europa, după ce Washingtonul şi Teheranul au anunţat o încetare a focului pentru două săptămâni, transmite AFP.

La scurt timp după debutul tranzacţiilor la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în scădere cu 19,24%, până la 43 de euro pentru un megawatt-oră (MWh), după ce anterior au înregistrat o scădere de peste 20%, până la 42,5 euro pentru un MWh, scrie Agerpres.

Graţie acestor scăderi, preţul gazelor se apropie de nivelul de 31,6 euro pentru un MWh, care se înregistra pe 27 februarie, cu o zi înainte ca Statele Unite şi Israelul să înceapă războiul împotriva Iranului. În această perioadă, preţul gazelor a crescut vertiginos, ajungând până la 72 de euro.

"Sunt de acord să suspend bombardamentele şi atacurile împotriva Iranului timp de două săptămâni", a declarat preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social cu puţin peste o oră înainte de expirarea ultimatumului său.

08.04.2026, 10:26

Liderul opoziţiei israeliene: "Netanyahu a eşuat"

Liderul opoziţiei israeliene, Yair Lapid, a criticat modul în care Benjamin Netanyahu a gestionat conflictul cu Iranul, după ce premierul israelian a emis în cursul nopţii o declaraţie prin care susţinea armistiţiul propus de preşedintele Trump, relatează BBC, citat de News.ro.

Biroul lui Netanyahu a precizat că armistiţiul de două săptămâni nu va include Libanul, deşi atât Iranul, cât şi Pakistanul susţin contrariul.

Yair Lapid a calificat situaţia drept un "dezastru politic" pentru Israel.

"Israelul nici măcar nu a fost prezent la masa negocierilor când s-au luat decizii despre esenţa securităţii noastre naţionale", a spus liderul opoziţiei.

"Armata a făcut tot ce i s-a cerut, publicul a dat dovadă de o rezilienţă incredibilă, dar Netanyahu a eşuat politic, a eşuat strategic şi nu a îndeplinit niciunul dintre obiectivele pe care el însuşi le-a stabilit", consideră Lapid.

Statele Unite nu s-au pronunţat încă dacă armistiţiul se referă şi la Liban.

08.04.2026, 10:24

Armata israeliană continuă atacurile în Liban şi le cere locuitorilor oraşului Tir să se evacueze

Israelul a atacat miercuri sudul Libanului, unde a provocat mai multe victime, potrivit presei libaneze, afirmând totodată că acceptă armistiţiul dintre SUA şi Iran, dar că acest armistiţiu nu incude Libanul, informează EFE şi AFP.

De altfel, armata israeliană a cerut din nou miercuri locuitorilor din Tir, în sudul Libanului, să evacueze oraşul înainte de a efectua atacuri aeriene în această regiune din ţara vecină, unde Israelul combate Hezbollahul proiranian.

Purtătorul de cuvânt pentru limba arabă al armatei israeliene, colonelul Avichay Adraee, a emis un "avertisment urgent şi repetat locuitorilor oraşului Tir, în special la Shabriha", cerându-le să evacueze "imediat", cu puţin timp înainte ca presa de stat libaneză să raporteze noi atacuri aeriene israeliene în sud, mai scrie Agerpres.

Agenţia oficială de ştiri libaneză, NNA, a relatat despre un atac asupra unei ambulanţe din Al Hulaylah, soldat cu mai mulţi morţi, deşi numărul exact de decese nu a fost specificat.

În plus, potrivit aceleiaşi surse, cel puţin patru persoane au fost ucise într-un atac asupra unei clădiri din apropierea Spitalului Hiram şi a unui centru medical din oraşul Chaqra, soldat cu mai mulţi răniţi.

NNA a descris "atacurile inamice" ca vizând şi oraşele Haddatha, Rabaa Thalathin, Abbasieh, Kfar Dunin, Haniyeh Mansouri şi Jmeijmeh.

Aceste bombardamente au loc după ce guvernul israelian a anunţat acceptarea armistiţiului dintre Statele Unite şi Iran, dar a afirmat că acesta nu include Libanul, în ciuda declaraţiilor anterioare ale prim-ministrului pakistanez Shehbaz Sharif, care a mediat negocierile şi care afirmase contrariul.

08.04.2026, 09:02

SUA vor să se implice în deblocarea Strâmtorii Ormuz

Preşedintele american Donald Trump a indicat miercuri că Statele Unite vor contribui la deblocarea traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, după ce marţi noaptea Washingtonul şi Teheranul au anunţat o încetare a focului pentru două săptămâni, transmit agenţiile Reuters şi AFP.

"SUA vor ajuta la decongestionarea traficului în strâmtoarea Ormuz", cale esenţială prin care tranzitează în perioade normale aproximativ 20% din petrolul brut şi gazul natural lichefiat la nivel mondial, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

"Vor exista multe acţiuni pozitive! Se vor câştiga sume mari de bani. Iranul poate începe procesul de reconstrucţie", a continuat liderul american.

08.04.2026, 09:01

Explozii în capitala Bahrainului, la câteva ore după ce SUA au anunţat un armistiţiu cu Iranul

Mai multe explozii au fost auzite miercuri dimineaţă în capitala Bahreinului, Manama, la doar câteva ore după ce Statele Unite au anunţat un armistiţiu de două săptămâni cu Iranul, relatează AFP şi Reuters.

"Apărarea Civilă a stins un incendiu la o facilitate rezultat în urma agresiunii iraniene. Nu au fost raportate victime", a făcut cunoscut Ministerul de Interne al Bahreinului pe reţeaua X.

Bahreinul, care găzduieşte Flota a Cincea a Marinei SUA, este un centru cheie pentru operaţiunile militare americane în Orientul Mijlociu şi a fost vizat în repetate rânduri de atacuri iraniene de la declanşarea războiului din Orientul Mijlociu, în urma atacurilor americano-israeliene din 28 februarie împotriva Teheranului.

08.04.2026, 07:51

Prețurile petrolului se prăbușesc după anunțul armistițiului dintre SUA și Iran

Prețurile petrolului au continuat să se prăbușească în ultimele ore, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un armistițiu condiționat de două săptămâni.

Prețul petrolului Brent, reperul global, a scăzut cu aproximativ 15%, până la 94,50 dolari pe baril.

Petrolul tranzacționat în SUA a coborât cu aproximativ 14,3%, ajungând la 96,10 dolari pe baril.

Ambele referințe erau tranzacționate cu mult peste 100 de dolari pe baril marți.

Acordul de armistițiu condiționat a fost, cel mai probabil, o surpriză pentru traderi, ceea ce explică scăderea bruscă a prețurilor, a declarat Ichiro Kutani, de la Institutul de Economie Energetică din Japonia.

Totuși, prețurile sunt puțin probabil să revină la nivelurile de dinaintea războiului, de aproximativ 70 de dolari pe baril, din cauza pagubelor suferite în regiune, a mai spus acesta.

Piețele au crescut și în debutul tranzacțiilor din Asia. Indicele Nikkei 225 din Japonia a urcat cu 4%, iar ASX 200 din Australia a crescut cu aproape 3%.

08.04.2026, 07:51

Administrația Trump pregătește negocieri directe cu Iranul. Cine ar putea participa

Administrația Trump pregătește discuții directe cu Iranul, posibil cu participarea lui Vance, spun oficiali americani

Administrația Trump se pregătește pentru posibile negocieri față în față între oficiali americani și iranieni în zilele următoare, în timp ce cele două părți încearcă să ajungă la un acord pe termen lung pentru a pune capăt conflictului dintre Washington și Teheran, au declarat oficiali americani pentru CNN.

"Există discuții despre întâlniri în persoană, dar nimic nu este final până nu este anunțat de președinte sau de Casa Albă", a declarat pentru CNN purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Întâlnirea ar urma să aibă loc, cel mai probabil, la Islamabad, în prezența mediatorilor pakistanezi, au precizat oficialii. Aceștia au adăugat că scenariul devine din ce în ce mai posibil după armistițiul de două săptămâni anunțat în această seară de SUA și Iran.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, ginerele acestuia, Jared Kushner, și vicepreședintele JD Vance sunt așteptați să participe, au mai spus oficialii. Vance se află în prezent într-o vizită în Ungaria, iar surse indică faptul că ar putea adăuga o oprire suplimentară în program, dacă momentul va fi potrivit.

08.04.2026, 07:51

Ce conţine planul în 10 puncte propus de Iran

Iranul va accepta încheierea războiului doar după finalizarea detaliilor în conformitate cu un plan de pace în zece puncte, pe care se pare că l-a transmis Statelor Unite prin intermediari pakistanezi, însă lista publicată de presa de stat include o serie de condiţii pe care SUA le-au respins în trecut, scrie The Guardian.

De când au început negocierile dintre administraţia Trump şi Iran privind statutul programului nuclear al Teheranului, în urmă cu aproape un an, cerinţele foarte diferite ale celor două părţi şi limitele concesiilor pe care fiecare era dispusă să le facă au reprezentat un obstacol în calea unui acord durabil.

Însă, atunci când a anunţat marţi seara că îşi suspendă planurile de escaladare a atacurilor asupra Iranului, Donald Trump a declarat că a primit o propunere de armistiţiu „viabilă” din partea Iranului.

Detaliile oricărui plan urmează să fie stabilite în negocieri viitoare. Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a invitat delegaţiile la Islamabad pentru discuţii programate vineri, 10 aprilie.

Cu toate acestea, presa de stat iraniană s-a grăbit să revendice victoria, difuzând pe televiziunea de stat grafice cu mesajul "Trump acceptă termenii Iranului pentru încheierea războiului", relatează The Guardian.

Lista celor 10 puncte, publicată de presa de stat, include o serie de condiţii pe care SUA le-au respins în trecut. Conform acesteia, planul prevede, printre altele:

  • ridicarea tuturor sancţiunilor primare şi secundare impuse Iranului;
  • menţinerea controlului iranian asupra Strâmtorii Ormuz;
  • retragerea militară a SUA din Orientul Mijlociu;
  • încetarea atacurilor asupra Iranului şi aliaţilor săi;
  • deblocarea activelor iraniene îngheţate;
  • adoptarea unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU care să facă acordul obligatoriu.

"Trebuie menţionat că adoptarea unei astfel de rezoluţii va face ca toate aceste acorduri să devină obligatorii în dreptul internaţional şi va constitui o victorie diplomatică semnificativă pentru naţiunea iraniană", a transmis Consiliul Suprem de Securitate Naţională al ţării.

Solicitarea privind controlul Iranului asupra Strâmtorii Ormuz - rută prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial şi care a fost practic blocată de la începutul conflictului de cinci săptămâni - a fost evidenţiată drept deosebit de problematică, în condiţiile în care Iranul nu deţinea control asupra acesteia înainte de conflict.

08.04.2026, 07:51

Cum s-a răzgândit Trump în privinţa Iranului

08.04.2026, 07:50

Trump revendică o "victorie totală şi completă" după propunerea de armistiţiu

Donald Trump afirmă că nu există nicio îndoială că Statele Unite au obținut o "victorie totală și completă", după ce au ajuns la un acord de încetare a focului pentru două săptămâni cu Iranul, scrie BBC.

Într-un interviu acordat Agenției France-Presse, după anunțul făcut, el a declarat că uraniul îmbogățit al Iranului va fi "perfect gestionat" în cadrul înțelegerii.

"Altfel nu aș fi acceptat", a spus Donald Trump, fără a oferi detalii despre ce se va întâmpla concret cu uraniul.

Întrebat dacă va reveni la amenințările inițiale de a distruge centralele civile și podurile din Iran în cazul în care acordul ar eșua, acesta a răspuns scurt: "O să vedeți."

Trump, care urmează să călătorească luna viitoare în China pentru a se întâlni cu omologul său, Xi Jinping, a spus "din câte aud, da", atunci când a fost întrebat dacă Beijingul a fost implicat în convingerea aliatului său-cheie, Teheranul, să negocieze un armistițiu.

08.04.2026, 07:50

Teheranul acceptă armistițiul de două săptămâni cu SUA. Tranzitul prin Ormuz, permis în condiții stricte

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a anunțat că Iranul va accepta o încetare a focului "dacă atacurile împotriva Iranului vor fi oprite".

El a continuat: "pentru o perioadă de două săptămâni, tranzitul sigur prin Strâmtoarea Ormuz va fi posibil".

Acest lucru se va realiza "prin coordonare cu Forțele Armate ale Iranului și ținând cont de limitările tehnice", a precizat el.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a transmis un comunicat în care subliniază că planul în 10 puncte al țării "pune accent pe aspecte fundamentale", precum "tranzitul reglementat prin Strâmtoarea Ormuz, sub coordonarea Forțelor Armate ale Iranului".

Potrivit comunicatului, acest lucru ar oferi Iranului "o poziție economică și geopolitică unică".

Declarația a fost obținută de CNN de la oficiali iranieni și a fost relatată de mai multe instituții media de stat din Iran.

Ministrul iranian de Externe a mai precizat că, în cele două săptămâni, tranzitul sigur prin Strâmtoarea Ormuz "va fi posibil prin coordonare cu Forțele Armate ale Iranului și cu luarea în considerare a limitărilor tehnice".

Araghchi și-a exprimat, de asemenea, recunoștința față de premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, și față de șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, pentru că l-au îndemnat pe Trump să pună în aplicare o încetare a focului.

08.04.2026, 07:50

Israelul acceptă armistițiul, dar avertizează că Libanul nu este inclus

Israelul a emis un comunicat oficial privind încetarea focului cu Iranul. 

Israelul susține decizia președintelui Donald Trump de a suspenda loviturile împotriva Iranului pentru două săptămâni, cu condiția ca Iranul să deschidă imediat strâmtorile și să oprească toate atacurile împotriva SUA, Israelului și țărilor din regiune, potrivit BBC.

Israelul sprijină, de asemenea, eforturile Statelor Unite de a se asigura că Iranul nu mai reprezintă o amenințare nucleară, balistică și teroristă pentru America, Israel, vecinii arabi ai Iranului și pentru întreaga lume.

Statele Unite au transmis Israelului că sunt angajate în atingerea acestor obiective, împărtășite de SUA, Israel și aliații regionali ai acestora, în cadrul negocierilor care urmează.

Armistițiul de două săptămâni nu include Libanul.

Comentarii


