Autoritățile au anunțat că decizia se aplică tuturor universităților publice și private din țară. Oficialii spun că măsura nu doar că va reduce consumul de energie, dar va diminua și aglomerarea din trafic, care duce la risipă de combustibil, potrivit Reuters .

Bangladesh închide universitățile pentru a economisi energie, după criza declanșată de războiul din Iran - Shutterstock

Potrivit acestora, campusurile universitare consumă cantități mari de electricitate pentru cămine, săli de curs, laboratoare și aer condiționat, iar închiderea anticipată ar putea reduce presiunea asupra sistemului energetic deja suprasolicitat.

Școlile publice și private din Bangladesh sunt deja închise pentru luna sfântă islamică Ramadan, ceea ce înseamnă că majoritatea instituțiilor de învățământ din țară vor rămâne închise în această perioadă. Decizia vine într-un moment în care Bangladesh se confruntă cu incertitudini tot mai mari privind aprovizionarea cu combustibil și gaze, după perturbările de pe piețele energetice globale cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.

95% din energia Bangladeshului provine din importuri

Articolul continuă după reclamă

Țara, care depinde de importuri pentru 95% din necesarul său de energie, a impus vineri limite zilnice pentru vânzările de combustibil, după ce populația a început să cumpere în panică și să facă stocuri.

Criza severă de gaze a forțat deja Bangladesh să oprească activitatea la patru dintre cele cinci fabrici de îngrășăminte de stat, redirecționând gazul disponibil către centralele electrice pentru a evita penele majore de curent.

"Facem tot ce putem pentru a reduce consumul și pentru a asigura stabilitatea aprovizionării cu energie, combustibil și importuri", a declarat un oficial de rang înalt din Ministerul Energiei, citet de Reuters.

Luca Bădilă Like

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰