Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bangladesh închide universitățile pentru a economisi energie, după criza declanșată de războiul din Iran

Autoritățile au anunțat că decizia se aplică tuturor universităților publice și private din țară. Oficialii spun că măsura nu doar că va reduce consumul de energie, dar va diminua și aglomerarea din trafic, care duce la risipă de combustibil, potrivit Reuters.

de Luca Bădilă

la 09.03.2026 , 11:04
Bangladesh închide universitățile pentru a economisi energie, după criza declanșată de războiul din Iran - Shutterstock

Potrivit acestora, campusurile universitare consumă cantități mari de electricitate pentru cămine, săli de curs, laboratoare și aer condiționat, iar închiderea anticipată ar putea reduce presiunea asupra sistemului energetic deja suprasolicitat.

Școlile publice și private din Bangladesh sunt deja închise pentru luna sfântă islamică Ramadan, ceea ce înseamnă că majoritatea instituțiilor de învățământ din țară vor rămâne închise în această perioadă. Decizia vine într-un moment în care Bangladesh se confruntă cu incertitudini tot mai mari privind aprovizionarea cu combustibil și gaze, după perturbările de pe piețele energetice globale cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.

95% din energia Bangladeshului provine din importuri

Articolul continuă după reclamă

Țara, care depinde de importuri pentru 95% din necesarul său de energie, a impus vineri limite zilnice pentru vânzările de combustibil, după ce populația a început să cumpere în panică și să facă stocuri.

Criza severă de gaze a forțat deja Bangladesh să oprească activitatea la patru dintre cele cinci fabrici de îngrășăminte de stat, redirecționând gazul disponibil către centralele electrice pentru a evita penele majore de curent.

"Facem tot ce putem pentru a reduce consumul și pentru a asigura stabilitatea aprovizionării cu energie, combustibil și importuri", a declarat un oficial de rang înalt din Ministerul Energiei, citet de Reuters.

Luca Bădilă Like
iran razboi sua bangladesh universitati
Înapoi la Homepage
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Violența în sport, combătută prin lege. Reacție din Parlament la scandalurile de abuz în gimnastică, handbal și polo
Un cuplu fără nicio experiență în construcții și-a făcut o casă de la zero cu ajutorul ChatGPT, în Olanda. Au, totuși, un sfat prețios
Un cuplu fără nicio experiență în construcții și-a făcut o casă de la zero cu ajutorul ChatGPT, în Olanda. Au, totuși, un sfat prețios
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil! Interviu exclusiv cu vedeta, însărcinată în luna a șasea
Laura Cosoi a aflat sexul celui de-al cincelea copil! Interviu exclusiv cu vedeta, însărcinată în luna a șasea
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul?
Observator » Ştiri externe » Bangladesh închide universitățile pentru a economisi energie, după criza declanșată de războiul din Iran