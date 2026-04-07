Un bărbat din San Marino a ajuns la spital în ziua de Paşte după ce s-a certat cu o româncă pe un loc de parcare.

Se pare că femeia ţinea ocupat spaţiul pentru partenerul ei, când un alt şofer a încercat să îl ocupe. Iritată, românca a început să lovească mai întâi maşina, apoi l-a lovit cu pumnul în faţă pe bărbat.

Incidentul i-a şocat pe martori, care au sunat la poliţie. Victima în vârstă de 40 de ani a fost transportată la spital, în timp ce românca a fost reţinută de forţele de ordine.

Astfel, ceea ce părea inițial un simplu conflict pentru un loc de parcare s-a transformat într-un incident violent, fiind necesară intervenția imediată a forțelor de ordine. La fața locului a intervenit o patrulă a Poliției Civile.

În același timp, un echipaj de pe ambulanță a acordat îngrijiri bărbatului de 40 de ani, acesta fiind transportat la spital și externat la scurt timp, fără complicații grave.

