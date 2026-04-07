Video Bărbat din San Marino, bătut de o româncă pentru că nu a vrut să parcheze pe alt loc

Un bărbat din San Marino a ajuns la spital în ziua de Paşte după ce s-a certat cu o româncă pe un loc de parcare.

de Redactia Observator

la 07.04.2026 , 14:20

Se pare că femeia ţinea ocupat spaţiul pentru partenerul ei, când un alt şofer a încercat să îl ocupe. Iritată, românca a început să lovească mai întâi maşina, apoi l-a lovit cu pumnul în faţă pe bărbat.

Incidentul i-a şocat pe martori, care au sunat la poliţie. Victima în vârstă de 40 de ani a fost transportată la spital, în timp ce românca a fost reţinută de forţele de ordine.

Astfel, ceea ce părea inițial un simplu conflict pentru un loc de parcare s-a transformat într-un incident violent, fiind necesară intervenția imediată a forțelor de ordine. La fața locului a intervenit o patrulă a Poliției Civile.

În același timp, un echipaj de pe ambulanță a acordat îngrijiri bărbatului de 40 de ani, acesta fiind transportat la spital și externat la scurt timp, fără complicații grave.

romanca italia diaspora san marino
Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă
Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă
Cum arată Ceanu Zheng după primul duș făcut după eliminarea de la Survivor 2026. Ce s-a văzut în imagini
Cum arată Ceanu Zheng după primul duș făcut după eliminarea de la Survivor 2026. Ce s-a văzut în imagini
Cutremurător! Ultima conversație pe care Cornel Dinu a avut-o cu Mircea Lucescu: „Cu inima nu te joci!”
Cutremurător! Ultima conversație pe care Cornel Dinu a avut-o cu Mircea Lucescu: „Cu inima nu te joci!”
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
Ştiri externe » Bărbat din San Marino, bătut de o româncă pentru că nu a vrut să parcheze pe alt loc
