Bărbat din Tunisia, condamnat la moarte pentru postări pe Facebook considerate ofensatoare

Un bărbat din Tunisia în vârstă de 51 de ani a fost condamnat la moarte, acuzat că l-ar fi insultat pe preşedintele Kais Saied și ar fi amenințat securitatea statului prin postări pe Facebook. Aceasta este o premieră în ţară, unde pedeapsa capitală nu a mai fost aplicată din anul 1991, scrie Mediafax.

Un tribunal din Tunis a decis miercuri condamnarea la moarte a unui bărbat de 51 de ani, pentru mai multe postări pe Facebook considerate ofensatoare la adresa președintelui Kais Saied.

Trei capete de acuzare pentru bărbatul de 51 de ani

Avocatul său a anunțat că inculpatul a fost găsit vinovat de trei capete de acuzare: tentativă de răsturnare a statului, insultarea președintelui și răspândirea de informații false online.

Articolul continuă după reclamă

Judecătorii au susținut că mesajele publicate au incitat la violență și au încălcat atât codul penal tunisian, cât și controversata lege privind criminalitatea cibernetică, Decretul 54, adoptat în 2022.

Bărbatul, aflat în arest preventiv din ianuarie 2024, este tată a trei copii și muncitor ocazional, suferind de un handicap permanent după un accident de muncă.

Ce spune avocatul bărbatului despre fapta sa

Avocatul său, Oussama Bouthelja, l-a descris drept vulnerabil social, cu educație limitată și fără influență reală în mediul online.

"Majoritatea postărilor erau copiate de pe alte pagini, iar unele nu au avut nicio reacție. În fața judecătorilor a spus că intenția lui a fost să atragă atenția asupra situației sale de viață dificile, nu să provoace tulburări", a explicat Bouthelja.

Deși pedeapsa cu moartea rămâne prevăzută în legislația tunisiană, nicio execuție nu a mai avut loc în țară din 1991.

Cazul de acum marchează prima condamnare la moarte pentru conținut publicat online, scrie Associated Press.

Decretul 54 a fost criticat dur de organizațiile pentru drepturile omului și de jurnaliști, care îl consideră un instrument prin care autoritățile restrâng libertatea de exprimare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰