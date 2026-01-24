Antena Meniu Search
Update Bărbat împușcat de agenți federali la Minneapolis, la trei săptămâni după moartea americancei Renee Good

Oficialii din Minneapolis au raportat sâmbătă dimineață că un bărbat a fost împușcat de agenți federali în oraș, la mai puțin de trei săptămâni după ce Renee Good, o cetățeană americană, a fost ucisă de un agent federal, relatează The Guardian. 

de Denisa Vladislav

la 25.01.2026 , 00:02
Alt bărbat împușcat de agenți federali la Minneapolis, la trei săptămâni după moartea americancei Renee Good - Sursa: X/ Clash Report

UPDATE. Au izbucnit proteste în Minneapolis, după ce un bărbat a fost ucis de agenți federali. Zeci de oameni s-au adunat la locul incidentului, unde scandează împotriva prezenței agenților federali și cer retragerea acestora. 

Poliția locală și autoritățile orașului au precizat că incidentul a avut loc în zona West 26th Street cu Nicollet Avenue South și că sunt "în curs de confirmare a detaliilor suplimentare". Publicul a fost rugat să rămână calm și să evite zona imediată.

O sursă din cadrul forțelor de ordine, familiarizată cu situația, a declarat pentru The Guardian că suspectul avea asupra sa o armă de foc cu două încărcătoare.

Bărbat împușcat de agenți federali la Minneapolis

"Situația este în desfășurare. Vom obține mai multe informații cât de curând", a spus sursa.

Guvernatorul Minnesota, Tim Walz, a condamnat împușcătura, spunând că a discutat cu Casa Albă despre incident.

"Minnesota a avut destul. Este revoltător. Președintele trebuie să oprească această operațiune. Scoateți mii de ofițeri violenți și nepregătiți din stat. Acum", a spus Walz.

Senatorul Amy Klobuchar a declarat: "A avut loc o altă împușcare implicând agenți federali în Minneapolis, și încerc să obțin mai multe informații. Administrației Trump și republicanilor din Congres care au tăcut: scoateți ICE din statul nostru acum."

Conform relatărilor locale, bărbatul împușcat a decedat, potrivit Minnesota Star Tribune. Șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, a fost contactat pentru confirmare. Comisarul județean Angela Conley a descris incidentul pe X drept "ucidere cu sânge rece" și a cerut agenților federali să părăsească statul imediat.

Eveniment, petrecut la doar trei săptămâni după ce Renee Good a fost ucisă de un agent federal

Acest incident amplifică tensiunile în Minneapolis, unde locuitorii și politicienii locali critică puternic operațiunile federale de aplicare a imigrației conduse de administrația Trump.

Videoclipuri care circulă online arată cum bărbatul este doborât la pământ de mai mulți agenți federali înainte de a fi împușcat de mai multe ori. Ulterior, agenții folosesc substanțe chimice iritante împotriva mulțimii adunate la fața locului, în timp ce martorii filmează și protestează.

Bill Melugin de la Fox News a raportat că mai multe surse din forțele de ordine au identificat agenția implicată drept Border Patrol. Personalul medical a intervenit pentru a acorda îngrijiri victimei, însă oficialii nu au oferit detalii suplimentare.

Acest incident are loc la mai puțin de trei săptămâni după ce Renee Good, o cetățeană americană, a fost ucisă de un agent federal. 

Denisa Vladislav
impuscat minneapolis deces minneapolis
